Дизайнер Мишель Обамы и Деми Мур умерла от рака

Дизайнер Изабель Толедо умерла в возрасте 59 лет. Причиной смерти стал рак молочной железы.

Модельер получила известность после создания платья для бывшей первой леди США Мишель Обамы. В ее наряде лимонного цвета Мишель Обама появилась на церемонии инаугурации супруга, 44-го президента США Барака Обамы, в 2009 году. Также среди клиентов Толедо была актриса Деми Мур, сообщает AP.

Изабель Толедо родилась в 1961 году на Кубе, а затем переехала в США. Свою первую коллекцию дизайнер представила в 1985 году.