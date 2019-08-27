Дочерняя компания "Ростеха" подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8

Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов. Полеты лайнера остановлены во всем мире после двух крупных катастроф. В иске АКС утверждается, что Boeing сознательно утаил информацию о дефектах самолета от покупателей.

Иск поступил в окружной суд Кука в штате Чикаго, пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление, поступившее в окружной суд в Иллинойсе. В материалах говорится, что две катастрофы (в октябре 2018 года произошла авария с бортом индонезийского перевозчика Lion Air, в марте - крушение лайнера Ethiopian Airlines, в которых погибли 346 человек) с этой моделью самолетов, были вызваны "безответственными действиями и решениями" разработчиков. По мнению АКС, лайнер американского авиаконцерна изначально имел дефекты. Но ситуация осложнилась тем, что эту информацию утаили от американских регуляторов и покупателей.

Адвокат АКС Стивен Маркс сообщил FT, что в Boeing предлагали российской компании компенсацию, но ее сумма оказалась несоразмерной.

Пока это первый подобный иск к Boeing, однако за ним могут последовать и другие. По словам Маркса, ряд клиентов американского концерна обсуждали с ним возможность подачи аналогичных исков.