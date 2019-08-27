Дым от лесных пожаров нарушил работу пожарной авиации в Бразилии

Дым от лесных пожаров накрыл бразильский аэропорт Порту-Велью. Из-за этого в понедельник утром не смогла подняться в воздух авиатехника, участвующая в тушении огня в Амазонии. Речь идет о самолетах C130 Hercules. За один рейс такое воздушное судно способно сбросить на охваченные пламенем участки до 12 тонн воды.

Напомним, на прошлой неделе президент Бразилии Жаир Болсонару разрешил привлекать армейские подразделения для тушения природных пожаров. После этого принадлежащие министерству обороны самолеты отправили на север страны. Авиатехника ликвидирует крупные возгорания на границе с Боливией, сообщает ТАСС.