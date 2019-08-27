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27.08.2019 21:10
Рубрика: Общество

Тайна танкового озера

Экспедиция РГО и Минобороны нашла на Курилах уникальные японские пушки
Текст: Юрий Снегирев (Итуруп - Москва)
Российская газета - Неделя № 191(7949)
Уникальная комплексная экспедиция "Восточный бастион - Курильская гряда" проходит на Курильских островах. Последний раз столь масштабное мероприятие проходило в конце 80-х. Русское географическое общество вместе с Экспедиционным центром Минобороны высадило на острова 96 человек, среди которых ученые, курсанты военных училищ, поисковики, юнармейцы и журналисты.

...Местный житель пошел по ягоды и свалился в овраг. Так была найдена первая японская пушка. Вскоре поисковики обнаружили вторую. Дело в том, что в мире сохранились всего 4 полевых пушки "Тип 35". По одной в Японии и Америке, и вот теперь у нас сразу два ствола. Как мне сообщили поисковики, состояние находок для их возраста превосходное. Первую пушку поднимал вертолет. Командир эскадрильи майор Пахмутов ювелирно поднял раритет и отвез в лагерь. А вот со второй пушкой решили поступить по-другому. Загрузить ее на МТЛБ (универсальный военный транспорт на гусеничном ходу) и спустить прямо по руслу реки Маловодная. Технику подогнали как можно ближе. Между прочим, весит "Тип 35" чуть больше тонны. Ну что, по специальным трапам, используя канаты, экспедиторы погрузили находку. Пушки ждет тщательная реставрация и достойное место в наших музеях.

Но к орудиям полагается боекомплект. Его нашли на другой стороне острова. 400 снарядов 75-го калибра и одна мина. Приехали саперы из соседней части. Заложили взрывчатку. Все участники экспедиции спрятались в броне. Горячие осколки иногда отлетают и на километр. Обезвреживание прошло удачно.

Фото: iStock
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Озеро Куйбышевское местные жители всегда называли Танковым. По легенде японцы, когда отступали в 1945-м, утопили в нем все свои танки. Военные водолазы исследовали водоем. Увы, легенда не подтвердилась. Ни одного танка не было обнаружено. На дне лежали лишь два браконьерских транспортера.

Но не только трофейной техникой занималась экспедиция. Орнитолог, кандидат биологических наук из Зоологического музея МГУ, насчитал на Итурупе 92 вида птиц. В музее богатая коллекция пернатых. Она входит в десятку крупнейших мира.

Вулканологи на вертолете отправились на вулкан Кудрявый. Там идут процессы, видимые им одним. Специальная камера со встроенным тепловизором в этом им помогает.

В составе экспедиции ученые самых разных направлений. Я познакомился с Татьяной. Она ландшафтовед. Очень важно знать, как меняется ландшафт. Тем более что почти за 30 лет никто им не интересовался. Есть и геологи, и сейсмологи. Наука - вещь кропотливая. Один месяц сбора материала для ученого равен году сидения в лаборатории.

Но больше всех меня заинтересовал Станислав Офертас из Института востоковедения Российской академии наук. Мы долго беседовали с ним об истории Курильских островов. И что выясняется? Курильская гряда, оказывается, всегда была наша. И даже остров Хоккайдо осваивался русскими первопроходцами. Имена графа Резанова и адмирала Невельского каждый школьник знает. А то, что они колонизировали Курилы раньше японцев, - нет.

Фото: Gettyimages
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Вот что рассказал "Российской газете" начальник экспедиции полковник Евгений Бинюков:

- Наша экспедиция - это только начало. Мы уточнили стратегически важные для национальной безопасности России сведения, произвели их анализ. Получили новые данные об островах Курильской гряды. Произвели поиск военно-исторических объектов.

Пришла пора расставаться с экспедицией. Часть журналистов и ученых улетели военным бортом на материк. А за оставшимися пришли военные корабли из Владивостока. Собирали палатки, упаковывали приборы. Загоняли технику на большой десантный корабль. Дорога шла на остров Уруп. Всего каких-то 30 миль, а он самый малоизученный из крупных островов Курильской гряды. Вернуться мои новые друзья собираются в конце сентября. Точнее не напишешь. На Курилах всегда непредсказуемая погода.

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