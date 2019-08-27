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Рубрика: Экономика

Эксперт назвал профессии, которым грозит исчезновение

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

В России около 15 миллионов россиян, которые в будущем могут остаться без работы. Так как их профессии постепенно становятся невостребованными.

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Как пишет "Вечерняя Москва", на грани исчезновения находятся такие профессии как водитель, продавец и других специальностей, не требующих высокой квалификации.

Также падает спрос на переводчиков, рассказал изданию ректор Многоуровневого центра профессионального образования Борис Берлянд.

"Люди все больше сами учат языки и хорошо на них разговаривают", -отметил он.

Также постепенно отмирают профессии, связанные с тяжелыми работами, все активнее используется робототехника, продолжает эксперт. Падает потребность и в такой специальности, не требующей большой квалификации, как диспетчер. "Сегодня звонишь куда-то, а вместо человека отвечает робот".

Фото: iStock
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Но есть и другое мнение. По словам доктора экономических наук, научного руководителя кафедры экономики труда и персонала МГУ им. М. В. Ломоносова Риориты Колосовой, профессии не исчезают, а модернизируются. Так что просто необходимо постоянно повышать свою квалификацию.

Также Колосова привела интересный факт: за последние пятьдесят лет исчезла только профессия лифтера. И то в некоторых дорогих отелях эта вакансия еще актуальна.

Экономика Работа Занятость Рынок труда
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