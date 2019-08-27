Евгения Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио

Известная российская фигуристка Евгения Медведева, являющаяся двукратным серебряным призером Олимпиад и двукратной победительницей чемпионатов мира, стала послом олимпийской команды России на Играх в Токио.

Об этом во вторник объявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Идея пригласить Евгению вытекала из времен Игр в Пхенчхане, когда наша команда находилась в тяжелом положении, мы были вынуждены выступать под нейтральным флагом. Мы с честью прошли все это. С конца февраля ОКР был восстановлен, и ключевую роль в этом сыграла Медведева. Она приняла участие в двух мероприятиях на заседаниях МОК. Женя очаровала всех не только своей красотой, но и хорошим знанием дела. Она очаровала представителей МОК и через 5 дней мы были восстановлены", - сказал Поздняков.