Фигуристка Евгения Медведева станет послом сборной России на Играх-2020 в Токио

Двукратная чемпионка мира, дважды серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева будет послом сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом стало известно на вчерашней пресс-конференции, в которой вместе с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым участвовала и фигуристка.

- Во время Олимпийских игр в Пхенчхане обстановка была сложной, - начал с главного пункта повестки дня Станислав Поздняков. - Мы с честью и все вместе прошли этот непростой период. В конце февраля ОКР был восстановлен в правах, что позволяет нам участвовать в соревнованиях под нашим флагом. Одну из ключевых ролей сыграла эта изящная барышня, которая участвовала в основных мероприятиях - заседании Исполкома Международного олимпийского комитета и в мероприятии, которое проходило в предпоследний день Игр в Пхенчхане. Там мы с Женей представляли Россию. Евгения блестяще выступила на той встрече, очаровав не только своей красотой и спортивными результатами, но и знанием дела. С моей точки зрения, это тоже помогло Олимпийскому комитету России восстановиться в правах.

В Токио Евгения Медведева будет вдохновлять, поддерживать и мотивировать

Как именно Медведева покорила сердца членов МОК, вчера могли на себе почувствовать все присутствующие. На встречу с журналистами Женя пришла в элегантном красном костюме. Не менее грациозная, чем на льду и при этом невероятно обаятельная в своей естественности, Медведева, кажется, уже начала вживаться в свою новую роль. Признаем, что19-летняя девушка давно уже стала одним из главных лиц российского спорта. А теперь ее миссия стала официальной и еще более конкретной.

- Для меня большая честь находиться на Олимпийских играх вместе с командой. На второй для меня Олимпиаде снова смогу почувствовать уникальную атмосферу Игр, - с воодушевлением говорила сама фигуристка.

По словам Позднякова, учитывая обилие топ-спортсменов в нашей стране, выбирать достойного для выполнения подобных поручений всегда непросто. Но тут ОКР попал в точку. Как известно, популярность Медведевой давно вышла за пределы России, но особенным расположением Евгения пользуется именно в Японии. Вот и вчера журналисты из Страны восходящего солнца забросали ее вопросами: чего она ждет от посещения Японии, учит ли японский язык. Как выяснилось, учит и весьма активно. Правда, продемонстрировать свои навыки Женя постеснялась: "Начну говорить, когда овладею хотя бы начальным уровнем".

То, что фигуристка будет представлять сборную России на летней Олимпиаде, кстати, не должно никого смущать. Во-первых, как отметил глава ОКР, "мы ощущаем себя единой командой, без деления на летние и зимние виды спорта". Во-вторых, Женя дружит со многими "летниками".

Какие конкретные обязанности будут у Медведевой в Токио? "Обязанность - не совсем правильное слово, - пояснил Поздняков. - Это другая история. Посол должен вдохновлять, поддерживать, мотивировать. Женя будет участвовать в разных медийных проектах, помогать нам. Уверен, она справится блестяще".

Разумеется, журналисты не могли не использовать вчерашнюю встречу, чтобы не задать ее участникам и чисто спортивные вопросы. У Жени спрашивали про жизнь и тренировки в Канаде, про новую произвольную программу и четверной сальхов.

"Когда говорю, что чувствую себя в Канаде как дома, то имею в виду работу, - призналась Медведева. - Я привыкла к людям, которые меня окружают, привыкла и к прессе. Английский язык - мой базовый, я на нем говорю. Однако все равно не всегда могу выразить то, что чувствую. Но меня понимают. Мы чувствуем себя как спортивная семья. В этом плане я как дома. И все равно чувствую себя там как в длительной спортивной командировке. Семья, друзья у меня в России".

Что касается новой произвольной, которая поставлена на музыку из фильма "Мемуары гейши", Медведева озвучила оценку своего тренера Брайана Орсера, назвавшего программу лучшей в карьере фигуристки.

Показалось, что вопрос про изучение нового прыжка (четверной сальхов) был для Евгении одним из самых неудобных, но она ответила и на него: "Чистым сальховом пока похвастаться не могу. Минимум 40 минут уделяю ему на каждой тренировке. Но прекрасно понимаю, что освоение элемента ультра-си займет время".

Ну а Станислава Позднякова само собой пытали по поводу сроков восстановления в международных правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Станислав Алексеевич обнадежил.

- ОКР совместно с ВФЛА проделали здесь колоссальную работу. Рабочая группа, которая занимается нашим восстановлением, практически сняла все претензии, которые были еще два месяца назад. В первую очередь речь о тренерах, которым запрещено работать. Была проведена работа с главами регионов. Второй момент - формирование антидопинговой культуры. ВФЛА сделала колоссальные шаги, уверен, скоро мы будем восстановлены в правах. Не хочу говорить о конкретной дате. Главное, дать нашим спортсменам выступать под национальным флагом.

При этом Поздняков еще раз напомнил, что легкоатлеты, как и другие российские спортсмены, в Токио поедут в любом случае. А посол у них уже есть.