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Фото: сын Валерии во Франции отпраздновал свадьбу с одноклассницей

Поп-музыка
    27.08.2019, 15:10
Текст:   Олег Усков
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

25 августа Артемий Шульгин, старший сын певицы Валерии, отметил свое 25-летие и заодно официально отпраздновал в кругу семьи и близких свадьбу - в одном из пятизвездочных отелей Франции.

Напомним: живущий в Швейцарии, где у него музыкальный бизнес, Артемий недавно втайне от родителей женился на бывшей однокласснице, 23-летней Наталье Коренной.

На мероприятии, помимо Валерии и молодоженов, присутствовали брат жениха Арсений, отчим - продюсер Иосиф Пригожин, дочь продюсера Лиза Пригожина, бабушка именинника и мама Валерии Галина Перфилова.

В подписи к торжественному фото в своем Instagram Валерия благодарит сына за "потрясающий праздник". "Уже несколько лет нас, родителей, приглашают, как гостей. Все продумано до мелочей, организовано и даже оплачено. Самостоятельный он у нас, даже женился без нашего участия. Это ли не очередной повод для родительской гордости?", - пишет певица.

Добавив: "Мы дали возможность получить прекрасное образование, тем самым открыв перед ним все пути и дороги, и он уверенно по ним шагает и дает нам много поводов для гордости. Вот тут понимаешь: все не зря, все наши усилия и старания приносят результаты".

По словам Валерии, на торжества "слетелись друзья из разных стран, каждый сделал все, чтобы найти возможность приехать, несмотря на расстояние и рабочий график". "Потрясающий отель, погода, еда, атмосфера", - счастлива Валерия. Резюмируя: "Праздник удался".

Артемий Шульгин секретно женился в июле. Юноша - сын Валерии от первого брака с продюсером Александром Шульгиным. От которого у певицы есть еще 26-летняя дочь Анна и 20-летний Арсений.

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