Глава ОКР: Проведена колоссальная работа по восстановлению ВФЛА в правах

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о работе по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в правах.

"ОКР совместно с ВФЛА проделали колоссальную работу по восстановлению нашей федерации. Рабочая группа, которая занимается нашим восстановлением, практически сняла все претензии , которые были еще два месяца назад. В первую очередь речь о тренерах, которым запрещено работать. Была проведена работа с главами регионов. Второй момент, формирование антидопинговой культуры. ВФЛА сделала колоссальные шаги, уверен, скоро мы будем восстановлены в правах. Не хочу говорить о конкретной дате. Главное, дать нашим спортсменам выступать под национальным флагом", - подчеркнул Поздняков.

Напомним, членство ВФЛА в Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) было временно приостановлено в 2015 году. Ожидается, что вопрос восстановления ВФЛА в правах будет обсуждаться на конгрессе ИААФ, который пройдет в канун чемпионата мира-2019 в Дохе с 27 сентября по 6 октября.