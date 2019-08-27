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Рубрика: В мире

"Глупые жадные пьяницы": американский инструктор оценил украинских солдат

Текст: Петр Лихоманов

Подполковник армии США, начальник "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U) Роберт Трейси подверг жесткой критике украинских военных, проходящих под его руководством боевую подготовку на Яворовском полигоне подо Львовом. Американский военный в своем персональном блоге дал самую уничижительную оценку личным и боевым качествам своих курсантов.

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"РГ" полностью приводит опубликованный подполковником Трейси красноречивый текст.

"Мои подчиненные, подготавливая инструкторов и тренировочные зоны, помогают превращать Яворовский учебный центр в самостоятельную единицу. Но до следующего года чуда не произойдет и придется продлить нашу миссию. Причем к учебной базе полигона претензий практически нет. Мешают этому процессу сами украинские военнослужащие. Во-первых, украинцы не знают английского языка. И учить его отказываются. Моим инструкторам на занятиях порой нужно привлекать до взвода переводчиков. Но и это не всегда помогает. Дело в том, что даже между собой они не могут найти общего языка! Одни говорят только на украинском, другие только на русском. Некоторые вообще могут говорить на румынском или венгерском. Во-вторых, местные солдаты очень ленивые и жадные. На занятиях не хотят ничего делать, порой откровенно саботируют любое действие, исходящее от американских инструкторов. Кроме того, всегда надо быть готовым к тому, что украинский военный может украсть и перепродать любой попавшийся ему на глаза предмет. В-третьих, это поголовное пьянство. На яворовском полигоне пьют все украинские военные. В связи с этим мы были вынуждены начинать занятия с проведения тестов на наличие алкоголя в крови обучаемых. Но даже это мало помогает. Порой многих откровенно пьяных украинцев приходилось не допускать на занятия. А некоторые занятия вообще приходилось либо отменять, либо переносить на неопределенное время. При этом поражает бездействие местного командования, которое за все время так и не смогло повлиять на обучаемых. Порой кажется, что украинские командиры сами участвуют в попойках вместе со своими подчиненными. В-четвертых, большинство украинских солдат слабо образованы. Даже простейшие задачи в ходе занятий они не в состоянии выполнить с первого раза. Да и со второй попытки ничего не получается. В принципе чего ожидать другого, если большинство солдат набирается из неграмотных и бедных слоев населения. А самые умные и образованные уже давно уехали на заработки. Но что поразило больше всего - так это откровенная коррупция. В украинской армии за любое продвижение по службе надо давать взятку. Причем не важно, хочет ли рядовой стать капралом или младший офицер хочет получить новую должность, любой из них должен за это заплатить своему начальнику. Существуют и свои расценки. Причем чем выше должность или звание, тем больше надо дать взятку. И никаких опасений дисциплинарных мер. И это является нормой для всей украинской армии", - написал подполковник Трейси.

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Напомним, с 2015 года на Яворовском полигоне (официальное название - Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного) на ротационной основе работают американские инструкторы, обучающие украинских военнослужащих.

В мире экс-СССР Украина
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