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27.08.2019 11:00
Рубрика: Экономика

Пенсия онлайн

Граждане могут оценить еще пять суперсервисов госуслуг
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Столичный выпуск № 189(7947)
На портале госуслуг появились еще пять суперсервисов: "Обжалование штрафов онлайн", "Правосудие онлайн", "Подача заявлений в правоохранительные органы", "Пенсия онлайн" и "Утрата близкого человека". Граждане могут оценить их удобство и внести свои предложения по улучшению работы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Суперсервисы - новый формат предоставления государственных электронных услуг, который должен сделать их получение максимально простым и комфортным для граждан. Один из их основных принципов - сведение к минимуму использования бумажных документов и необходимости личного посещения госорганов. Сервис построен на анализе жизненной ситуации человека и проактивном предоставлении всего необходимого комплекса услуг, а также помощи в оформлении положенных льгот и выплат - быстро и буквально "в один клик".

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Самозанятые могут регистрироваться через учетную запись портала госуслуг

"За созданием суперсервисов стоит глубокая трансформация внутренних процессов ведомств, логики "движения" бумаг, - отметил вице-премьер Максим Акимов. - Наша главная цель - сделать так, как удобно человеку, а не так, как видится нам, чиновникам.

Суперсервисы "Подача заявлений в правоохранительные органы" и "Обжалование штрафов онлайн" значительно упрощают порядок подачи документов, избавляя от необходимости личного присутствия в госучреждениях.

Через "Правосудие онлайн" можно дистанционно подать иск, а затем участвовать в судебных заседаниях и отслеживать ход процесса вплоть до момента вынесения решения.

"Пенсия онлайн" помогает держать под контролем пенсионные накопления, проверять и корректировать учтенный трудовой стаж, а впоследствии быстро оформить выплаты и выбрать удобный способ их получения.

Около 2,5 тысячи человек поделились с чиновниками своим видением устройства суперсервисов

Суперсервис "Утрата близкого человека" пригодится в случае возникновения тяжелой жизненной ситуации. Он возьмет на себя заботу по оформлению документов, получению положенных пособий, а затем и наследства.

В начале августа Максим Акимов и замглавы минкомсвязи Максим Паршин представили страницу суперсервисов на портале госуслуг. Таким образом, к разработке электронных услуг впервые были привлечены граждане. Сегодня около 2,5 тысячи человек поделились своими предложениями, при этом абсолютное большинство положительно оценивает будущие суперсервисы, отмечают в минкомсвязи.

Фото: РИА Новости
Зачем нужны суперсервисы госуслуг

"Граждане - потенциальные пользователи суперсервисов активно проходят опросы и делают замечания, - рассказал Максим Паршин. - В них содержится много того, что мы не замечали при разработке прототипов, либо это уходило на второй план. Поэтому такой формат работы - открытая коммуникация - себя оправдал".

В сентябре, по словам Максима Паршина, планируется подвести итоги по первой десятке суперсервисов и рассказать о поступивших предложениях.

Для первоочередного запуска, напомним, определены 25 приоритетных суперсервисов. Список был утвержден на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством Максима Акимова. Эти суперсервисы будут покрывать не менее 90 процентов всех взаимодействий граждан, бизнеса и государства.

Для первоочередного запуска, напомним, определены 25 суперсервисов. Список был утвержден на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством Максима Акимова. Эти суперсервисы будут покрывать не менее 90 процентов всех взаимодействий граждан, бизнеса и государства.

Около 2,5 тысячи человек поделились с чиновниками своим видением устройства суперсервисов

Экономика Отрасли Связь Правительство Вице-премьеры Правительство Минкомсвязи
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