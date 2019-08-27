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27.08.2019 19:50
Рубрика: Экономика

Вычет из правил

Граждане смогут досрочно выводить деньги с льготных счетов на бирже
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 190(7948)
Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) смогут в любой момент частично вывести средства с них без потери вычета по НДФЛ и получат право иметь одновременно несколько ИИС. Законодательное воплощение может обрести идея увеличения порога инвестиций при выборе вычета на полученный доход - до сих пор этот вид льгот практически не использовался гражданами, но потенциально он интереснее более состоятельным инвесторам.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проект поправок, делающих ИИС более гибким инструментом, будет внесен в Госдуму осенью, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов на "круглом столе" в Московской бирже. Минфин, похоже, принципиально не против этих изменений, вместе с тем замминистра финансов Алексей Моисеев вновь повторил идею ограничить самый популярный вид налоговых вычетов - на взнос (до 52 тысяч рублей в год). Швецов считает, что сокращение льгот по ИИС можно обсуждать только после того, как вычеты на взнос выполнят свое предназначение - доведут число работающих ИИС (по которым хотя бы раз в год проводится хоть одна сделка) до нескольких миллионов. В то же время этот тип вычетов развивать не нужно, сказал он, тогда как условия по вычетам на доход следует делать более привлекательными.

Фото: iStock
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Сейчас обсуждается увеличение суммы, с которой при закрытии счета можно оформить вычет на доход, с 1 миллиона до 2,5 миллиона рублей в год. Это выровняет "экономику" вычетов, считает глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

Представители крупнейших (по числу открытых ИИС) брокеров единодушно высказались за предоставление гражданам права до истечения 3 лет со дня открытия счета выводить часть средств с него: это приблизит ИИС к депозитам, гражданам будет проще решиться разместить средства на ИИС. "Мы считаем, что надо работать над привлекательностью продукта для инвестора, и если брокеры утверждают, что есть спрос на частичное снятие, надо обсудить, как это технически может быть реализовано, и внести изменения в законодательство, почему нет", - сказал Швецов.

Он предложил освободить инвесторов от "рабства" у единственного брокера - дать возможность гражданину открывать любое число ИИС с сохранением суммарного потолка вложений, тем самым стимулируя конкуренцию. "Неоправданно отдавать все сбережения в одни руки, - сказал он. - Одни лучше справляются с доверительным управлением по акциям, другие по облигациям, третьи лучше предоставляют брокерские услуги, почему мы должны гражданину навязывать все услуги в одном месте? Этот перекос мы должны устранить".

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На днях был открыт миллионный ИИС. Это произошло еще до истечения пятого года существования этого института. Около 70 процентов открывших такие счета впервые вышли на рынок ценных бумаг, рассказал предправления Московской биржи Юрий Денисов. Хотя работающих счетов в 3-4 раза меньше, ИИС развиваются в целом неплохо благодаря льготам, падающим ставкам по депозитам, цифровизации и кросс-продажам крупнейших банков. По оценкам участников рынка, через 3-5 лет число ИИС достигнет 5 миллионов.

Единственное ограничение, которое может быть принято в отношении ИИС в ближайшее время, - запрет приобретать на них ценные бумаги иностранных эмитентов. Швецов предложил обсудить этот вопрос.

Инфографика "РГ"Антон Переплетчиков / Игорь Зубков
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