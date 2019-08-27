Художественный маркированный конверт погасили к 115-летию ТАСС

Старейшее в России информационное агентство ТАСС 1 сентября отметит свое 115-летие. Накануне юбилея в пресс-центре ТАСС состоялась церемония гашения художественного маркированного конверта с изображением символа агентства - земного шара, который установлен над входом в штаб-квартиру агентства в Москве.

Памятные конверты выпущены тиражом в 1 млн экземпляров и уже поступили в продажу во все почтовые отделения России, рассказал глава Россвязи Олег Духовницкий.

"Мы периодически подтруниваем над руководителями ТАССа, потому что они постоянно находят массу юбилейных и памятных поводов. Но это и неплохо, ибо будучи агентством с самой большой историей в России, у него всегда есть знаменательное или памятное событие, которое можно отметить", - сказал по окончании церемонии заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. "Предыдущее было 5 лет назад. Мы приличия соблюдаем", - пошутил в ответ гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

По мнению Алексея Волина, за последние годы ТАСС прошел важную трансформацию. "Вместо "ТАСС уполномочен заявить" теперь "ТАСС может интересно рассказать", - отметил он. - От агентства, которое работало по подписке, оно перешло на общение напрямую как с гражданами РФ, так и с людьми во всем мире".

Сергей Михайлов рассказал, как именно ТАСС осваивает новое пространство, которое на языке маркетологов называется b2c (бизнес для клиента). В апреле этого года заработал портал "Будущее России. Национальные проекты", где рассказывается обо всех аспектах реализации стратегических планов развития страны. Развивается производство видео в формате 360° - это виртуальные проекты о культуре, которые позволяют сохранить творческое наследие "в цифре".

ТАСС вышел в соцсети с проектом "Ньюм", ориентированным на подростковую аудиторию. На популярных у молодежи ресурсах агентство размещает анимационные ролики и видеоновости. Буквально накануне ТАСС начал работать в формате подкастов на различных аудиоплощадках и в соцсетях агентства. Михайлов также рассказал, что видеопродукция ТАСС пользуется большим спросом в России и за рубежом. В ближайшие годы сайт tass.ru с двуязычного формата перейдет в шестиязычный - к англоязычной версии добавятся китайская, французская, немецкая, испанская и арабская.

Современный ТАСС ведет свою историю от Санкт-Петербургского телеграфного агентства (СПТА), которое возникло в 1904 году в связи с началом Русско-японской войны. Сегодня ТАСС - это около 2 тысяч сотрудников, которые работают в 60 странах мира. Ежедневно агентство выпускает порядка 1,5 тысячи сообщений, публикует около 500 собственных фото. Среднемесячная аудитория сайта - около 21 млн человек.