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27.08.2019 11:20
Рубрика: Спорт

Известный арбитр попал в бар благодаря "Википедии"

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Mark Lennihan Фото: AP Photo/Mark Lennihan
Фото: AP Photo/Mark Lennihan

В США известного британского футбольного судью Говарда Уэбба не пустили в бар из-за того, что он забыл с собой документы. Однако рефери не растерялся и в качестве доказательства возраста предъявил охраннику свою страничку в "Википедии".

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По законам США посещать бары и употреблять там алкогольные напитки можно с 21 года. Уэбб в свои 48 лет вполне неплохо сохранился, хотя карьеру арбитра завершил, оставшись в памяти болельщиков, как рекордсмен по числу показанных карточек в финалах чемпионатов мира.

Во время своего визита в США Уэбб решил зайти в бар, однако на входе его ожидал неприятный сюрприз. Охранник заведения усомнился, что экс-арбитр ФИФА достиг нужного возраста и попросил предъявить документы. Британец не взял их с собой, но быстро сообразил, как он может доказать свою личность, сообщает The Sun. Арбитр предъявил на смартфоне свою страничку в "Википедии" и все же сумел пройти в бар.

Говард Уэбб в США занимается внедрением в соревнования системы VAR.

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