Johnson& Johnson выплатит крупный штраф по делу об опиоидах

Суд американского штата Оклахома обязал компанию Johnson&Johnson заплатить штраф 572 миллиона долларов за методы продвижения на рынке болеутоляющих средств. Организация обвиняется в соучастии в стимулировании опиоидного кризиса в США.

Johnson&Johnson продвигала на рынке обезболивающие, которые поспособствовали образованию опиоидной зависимости в штате. Ее жертвами стали 400 тысяч человек, передает Reuters.

Пациенту и медперсоналу не предоставлялась полная информация о побочных эффектах назначаемых им болеутоляющих, произведенных из опиоидных растений.

В прошлом году компанию обязали выплатить порядка 4,69 миллиарда долларов 22 женщинам, которые заявили, что заболели онкологией после использования продуктов компании. Асбест в продуктах талька компании вызвал у них рак яичников.