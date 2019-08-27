Как СССР в 1945 году спас японцев от самих себя

В феврале 1945 г. на Ялтинской конференции лидеры стран антигитлеровской коалиции Сталин, Рузвельт и Черчилль подписали соглашение, согласно которому СССР обязался вступить в войну против Японии после разгрома Германии. И на этом прежде всего настаивали наши союзники.

5 апреля 1945 года глава советского внешнеполитического ведомства Вячеслав Молотов объявил японскому послу Наотакэ Сато, что продление действия Договора о нейтралитете сторон в условиях, когда Япония воюет с союзниками СССР, теряет смысл и становится невозможным. И поэтому договор подлежит денонсации. Фактически это было прямым объявлением того, что СССР начнет боевые действия против Японии. И, соответственно, объявление войны 8 августа не могло быть для Токио неожиданностью.

Национальный суицид

Если в начале 40-х Квантунская армия готовилась наступать на советский Дальний Восток и Монголию, то в 1944 году перед ней была поставлена задача остановить возможное наступление советских войск, опираясь на систему оборудованных вдоль границы с СССР 17 укрепрайонов. Но уже к маю 1945 года стало ясно, что сил для превращения приграничной полосы в непреступную крепость нет. И к июню был подготовлен новый план обороны, согласно которому у границы оставалась треть всех сил армии.

Эти войска должны были максимально измотать наступающие советские части и по возможности задержать их продвижение. Остальные две трети Квантунской армии, ее наиболее боеспособные силы, командование расположило так: от нескольких десятков до нескольких сотен километров от границы эшелонами до центральной части Маньчжурии, находившейся от границы в 400 километрах, куда всем частям предлагалось отступать, не принимая решающих сражений.

Там начали спешно строить новые укрепления, в которых рассчитывали дать Красной армии последний бой. Тут надо понимать, что ни о какой победе речь уже не шла. В то, что поражение неизбежно, в Токио осознали еще за год до этого. Тогда же, в октябре 1944 года, правительство Японии подготовило детально оформленный план самоубийства всей нации под названием "Сё-Го", который был подписан императором. Суть его сводилась к следующему: раз поражение неизбежно, японская нация умрет вместе со своей страной, превратившись в миф о гордом народе, который погиб непобежденным.

По всей Японии висели транспаранты с лозунгами "Итиоку гёкусай" (100 миллионов погибают вместе славной смертью) и "Итиоку итиган" (100 миллионов как одна пуля). И это не было лишь пропагандистским приемом. Так, командующий военным округом Тюбу заявил: "Раз в стране не хватает продовольствия и ее территория превращается в поле сражения, необходимо уничтожить всех стариков, детей, больных и слабых. Они не годны для смерти вместе с Японией".

И эти планы реализовывались. Согласно донесению из 365-й дивизии бойцы обнаружили две группы мертвых японских женщин и детей (из числа колонистов, заселявших оккупированные территории). В 10-12 км южнее Дзиси на железнодорожном переезде стояли грузовые машины. В кузовах в одинаковых позах сидели, поджав ноги, или лежали, опрокинувшись, женщины и дети, головы в белых, видимо, ритуальных повязках. Большинство - со следами огнестрельных ранений, меньшая часть убита ножами.

Захваченные неподалеку от этих мест пленные показали на допросе: убийства совершены японскими солдатами и офицерами; взять с собой в сопки женщин и детей они не могли и, по заявлению пленных, убивали женщин и детей с их согласия...

Таким образом, задачей Квантунской армии было погибнуть, нанеся максимальный урон нашим войскам. И, надо признать, значительная часть японских солдат и офицеров стремились выполнить ее с энтузиазмом.

В свою очередь, план советского командования предусматривал нанесение двух основных ударов силами 1-го Дальневосточного и Забайкальского фронтов, в результате которых основные силы противника в центре Маньчжурии будут взяты в клещи, разделены на части и разгромлены. Войска 2-го Дальневосточного фронта в составе 11 стрелковых дивизий, 4 стрелковых и 9 танковых бригад должны были во взаимодействии с Амурской военной флотилией нанести удар по направлению к Харбину. Затем Красная армия должна была занять крупные населенные пункты - Шэньян, Харбин, Чанчунь. Боевые действия проходили на участке протяженностью 2,5 тыс. км.

Одновременно авиация провела бомбардировки районов сосредоточений войск, стратегически значимых объектов и узлов связи. Корабли Тихоокеанского флота нанесли удары по военно-морским базам Японии в Северной Корее. Руководил наступлением главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке А.М. Василевский.

В результате боевых действий войск Забайкальского фронта, которые, перейдя пустыню Гоби и Хинганские горы, в первый день наступления продвинулись на 50 км, разгромив значительные группировки войск неприятеля.

Наступление затруднялось природными особенностями местности. Не хватало топлива для танков, но Красная армия использовали опыт немцев - был организован подвоз топлива авиацией. И уже 17 августа 6-я гвардейская танковая армия вышла на подступы к столице Маньчжурии. Советские войска изолировали Квантунскую армию от японских частей в Северном Китае.

Это вовсе не было "легкой прогулкой", об ожесточенности сопротивления свидетельствует следующий факт: в полосе наступления Забайкальского фронта в трех оседлавших основные дороги укрепрайонах оборонялись примерно три дивизии японцев. Ни один из этих трех укрепрайонов не был полностью подавлен до 19 августа; отдельные части там продолжали сопротивление до конца августа. Из защитников этих укрепрайонов в плен сдались не более четверти.

Камикадзе против танков

Герой Советского Союза Дмитрий Лоза в своих воспоминаниях приводит отчаянную попытку японских летчиков-смертников остановить советские танки. Тогда, 19 августа, шесть японских бомбардировщиков, пилотируемых камикадзе, атаковали танковый батальон. Впрочем, попасть таранным ударом по танку удалось только одному пилоту, еще один уничтожил санитарную машину, двигающуюся в колонне. Остальные были сбиты зенитчиками или промахнулись. Дмитрий Лоза отметил, что в двух самолетах вместе с летчиками-смертниками находились женщины, возможно, их невесты, "решившие разделить со своими избранниками печальную судьбу".

Смертники атаковали советские войска не только с неба, но и на земле. В Квантунской армии была даже сформирована целая мотомеханизированная бригада самоубийц - истребителей танков (4000 человек), которые должны были ценой своей жизни остановить советские войска. Техническая сторона вопроса была незатейлива: из замаскированной на танкоопасном направлении щели сунуть под гусеницы проходящей мимо боевой машины мину, прикрепленную к бамбуковому шесту. Еще вариант: солдат с рюкзаком, набитым взрывчаткой, бросался под вражеский танк.

13 и 14 августа на подступах к Муданьцзяну эта бригада пыталась остановить войска легендарного советского генерала Афанасия Белобородова.

"Из придорожных кюветов, из замаскированных "лисьих нор" выбирались солдаты в зеленоватых френчах и, сгибаясь под тяжестью мин и взрывчатки, бежали к танкам. Десантники били по ним в упор из автоматов, бросали гранаты. Смертников косили из танковых пулеметов. Мгновенно долина покрылась сотнями трупов, но из нор и узких щелей, из-за бугров появлялись все новые смертники. Японская артиллерия вела огонь, не обращая внимания на то, что пули и осколки одинаково поражали и своих, и чужих", - вспоминал генерал Белобородов.

Эффект этих самоубийственных атак был не очень высок - сухопутные камикадзе сумели вывести из строя не больше десяти машин, заплатив за это гибелью почти всей бригады. Пленных "истребителей танков" почти не было - обнаруженные смертники немедленно подрывали себя.

Впрочем, и большинство "неспециализированных" частей стояли до последнего, оказывая нашим частям яростное сопротивление, неукоснительно следуя приказу умереть за императора.

Курильское домино

Успешное завершение Маньчжурской стратегической операции и освобождение Южного Сахалина позволили приступить к высадке десанта на Курильский архипелаг. За две недели ожесточенных боев с 18 августа по 2 сентября 1945 года советскими десантниками были освобождены 56 островов Курильской гряды (в 1946 году они были включены в состав СССР).

Переоценить геополитическое значение архипелага трудно, ведь благодаря суверенитету над ним Япония могла полностью контролировать выход советских кораблей в океан, а также использовать их как плацдарм и "перевалочную базу" в случае агрессии против СССР. На островах гряды японцы выстроили 9 аэродромов, способных принять одновременно 600 боевых самолетов. Причем шесть из них - в непосредственной близости от Камчатки, на островах Шумшу и Парамушир.

На острове Шумшу японцы имели 8500 штыков гарнизона, порядка 100 орудий и минометов, до 60 танков. На острове было замаскировано 34 артиллерийских дота, 24 пулеметных дзота, 310 пулеметных точек, многочисленные подземные укрытия глубиной до 50 метров.

Особенность десантной операции - разработали ее всего за сутки. Предпринята в режиме максимальной секретности. Японцы обнаружили высадку после того, как передовой отряд уже углубился на два километра.

Впрочем, легкой победы не последовало - ожесточенные бои за остров продолжались до 22 августа. О том, какие это были бои, свидетельствует тот факт, что два бойца передового отряда - старшина первой статьи Николай Вилков и матрос Петр Ильичев повторили подвиг Александра Матросова, закрыв своими телами амбразуры японского дота. А во время высадки японцам огнем береговых батарей и ударами своей авиации удалось потопить или уничтожить у берега семь десантных судов, три катера.

Падение Шумшу, самого укрепленного острова гряды с самым мощным гарнизоном, вызвало "эффект домино": на следующий день, 23 августа, без сопротивления сдался гарнизон соседнего острова Парамушир.

А к концу августа 1945 года силы Камчатского оборонительного района совместно с кораблями Петропавловской военно-морской базы заняли всю северную гряду островов, включая Уруп, а силы Северной Тихоокеанской военной флотилии ко второму сентября того же года - остальные острова, расположенные к югу от Урупа.

Территории - не главное

Ряд экспертов, в числе которых американские историки Гар Алперовиц и Уорд Уилсон, полагают, что Япония капитулировала не столько по причине атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, сколько из-за разгрома Квантунской армии.

И территориальный вопрос был не единственной и не главной причиной вступления СССР в войну. Помимо союзнических обязательств - факт, что Японией в тот момент управлял преступный режим, поправший все нормы международного права и человеческой морали. Строго говоря, он был ничуть не лучше Третьего рейха, а в чем-то даже страшнее его. К 1945 году он запятнал себя кровью многих миллионов невинных жертв, а его дальнейшее существование несло страшную угрозу не только соседним странам, но и японскому народу. И страна - победительница фашизма была просто обязана покончить с ним. Это был нравственный долг СССР, страны, провозгласившей своими основными принципами интернационализм и международную солидарность перед человечеством.

Кстати

Не удержали

Эта стела установлена японской императорской армией в начале 40-х годов на укрепленном ею в те времена для нападения на СССР острове Шумшу - самом северном в Курильской гряде. На камне надпись: "Вечно удерживаемая северная земля".

Соотношение сил

Япония

К 9 августа 1945 г. численность Квантунской армии составляла 1 млн 320 тысяч солдат, офицеров и генералов. На вооружении находилось 1155 танков, 6260 артиллерийских орудий, 1900 самолетов и 25 боевых кораблей.

Значительная часть этого вооружения, особенно бронетехники, артиллерийских и противотанковых систем, ПВО были устаревших образцов. Однако и советские войска, дислоцированные на Дальнем Востоке, также имели на вооружении не самые передовые образцы бронетехники. Все самое современное было брошено на борьбу с фашистской Германией.

СССР и союзники

Всего в операциях против милитаристской Японии были задействованы 27 дивизий и 12 бригад (как находившиеся на Дальнем Востоке, так и переброшенные с запада) общей численностью 1,5 млн штыков.

Советские войска и их союзники располагали 3704 танками и 1852 САУ, 28 тысячами орудий и минометов, 1174 установок реактивной артиллерии, 5 тысячами самолетов (вместе с флотской авиацией).