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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай расширяет зоны свободной торговли

Правительство Китая опубликовало список новых зон свободной торговли, теперь их число возросло до 18. Для каждой из новых зон поставлены свои задачи, в частности, развитие и трансформация промышленности, развитие морской экономики, укрепление международного торгового взаимодействия и другие, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В новый список вошли шесть зон: Шаньдун, Цзянсу, Гуанси, Хэбэй, Юньнань и Хэйлунцзян. В Пекине отмечают, что их создание будет способствовать продвижению реформ и открытости, качественному развитию экономики и экономической глобализации.

Шанхайская пилотная зона свободной торговли была создана в 2013 году, с тех пор в зонах свободной торговли Китая было создано более 600 тысяч новых компаний и почти 40 тысяч компаний с участием иностранного капитала. В эти зоны было привлечено 12% общего объема инвестиций из-за рубежа и 12% импорта и экспорта в масштабах всей страны.

Власти поставили дифференцированные задачи для шести новых зон. В провинции Хэйлунцзян приоритетными направлениями стали развитие промышленной инфраструктуры, создание центрального узла для налаживания сотрудничества с Россией и странами Северо-Восточной Азии. В провинции Шаньдун главный упор будет сделан на трансформацию промышленной мощности, развитие морской экономики и укрепление торгово-экономического сотрудничества с Японией и Республикой Корея. Гуанси-Чжуанский автономный район власти намерены превратить в важный международный транзитный узел, соединяющий Морской шелковый путь 21-века и экономический пояс Шелкового пути. В районе будет создана экспериментальная зона сотрудничества со странами АСЕАН. В провинции Хэбэй главные усилия будут направлены на создание центра международной торговли и логистики. Провинция Юньнань станет важный каналом взаимодействия со странами Южной и Юго-Восточной Азии в рамках "Одного пояса и одного пути" и "Экономического пояса реки Янцзы".

В марте Китай опубликовал "Закон об иностранных инвестициях", в июне была опубликована новая сокращенная версия "негативного" списка для иностранных инвестиций, что позволило расширить доступ на рынок Китая. В августе был выпущен ряд политических документов по созданию демонстрационной зоны в Шэньчжэне, нового района Линьган, а также новых экспериментальных зон свободной торговли.

В первом полугодии этого года ВВП Китая вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые семь месяцев инвестиции в высокотехнологичное производство и высокотехнологичные услуги увеличились на 11,1 и 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время Китай усиливает политику реформ и открытости, что приносит новые возможности для глобального развития. В недавно опубликованном отчете McKinsey отмечается, что в период с 2000 по 2017 годы индекс зависимости мировой экономики от экономики Китая постепенно увеличивался с 0,4 до 1,2.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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