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27.08.2019 21:27
Рубрика: Культура

Плавали, знаем!

Северный речной вокзал: когда закончится реставрация памятника архитектуры
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Неделя № 191(7949)
Речные ворота Москвы, порт пяти морей, памятник архитектуры - это все о Северном речном вокзале.

Наряду с Кремлем и сталинскими высотками его нередко причисляют к самым узнаваемым символам столицы. Именно отсюда, от берегов Химкинского водохранилища, отчаливали отпускники в свои долгожданные круизы. Делают это и сейчас, но уже намного реже. Именно здесь снимались культовые фильмы. Сегодня историческое здание закрыто строительными лесами. Какое будущее его ждет и когда закончится реставрация?

Как корабль назовешь

Вокзал в стиле сталинского ампира построили в Москве еще в 1937 году.

На набережной Северного речного вокзала появится зона отдыха с бассейнами

Проект здания, напоминающего своим внешним видом огромный корабль, принадлежит архитекторам Алексею Рухлядеву и Владимиру Кринскому. Чтобы понять их задумку, достаточно взглянуть на вокзал со стороны и включить фантазию. Вот центральная часть с главным входом и башней - это "тело" судна с каютами. Открытые галереи с фонтанами с северной и южной сторон символизируют нос и корму. Вереница колонн смахивает на палубу, а 27-метровый шпиль со звездой на башне - мачта, на которую еще не водрузили парус. Шпиль, кстати, со стартом навигации должен был вылезать из башни, а с окончанием сезона - убираться внутрь. В жизни оказалось куда прозаичнее - "умный" по тем временам механизм по факту запускался всего несколько раз.

Вокзал часто мелькал в отечественных фильмах. Его снимали режиссеры "Волги-Волги", "Гонок по вертикали", "По семейным обстоятельствам"... Он же долгое время носил гордое звание речных ворот столицы. Отсюда суда могли дойти до Белого, Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского морей. Поэтому о вокзале нередко говорили как о порте пяти морей. В сутки причал мог принять до 24 теплоходов.

Но так было раньше. В 90-е количество речных перевозок резко сократилось. Само здание успело побывать рынком. Одни помещения сдавались в аренду под торговлю, а в других размещались камеры хранения. Все это не прошло бесследно - уникальные по своей красоте интерьеры со временем обветшали. Вокзал признали аварийным и закрыли. В 2017 году его передали в собственность города. Позже началась реставрация, которая завершится в 2020 году. "Перед началом работ специалисты обнаружили многочисленные утраты, - рассказал "РГ" глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов. - Например, не хватало лепных кронштейнов на центральном пилоне, было утрачено оригинальное мозаичное и паркетное напольное покрытие, не хватало отдельных скульптур на фонтанах".

Подарок из прошлого

По словам Алексея Емельянова, речному вокзалу вернут его первозданный вид. Особо ценны в этом смысле главный вестибюль, зал ожидания, ресторан и кабинет специального назначения. Все это, а также панно с изображениями девяти шлюзов канала имени Москвы, витражи с гербами советских республик предстанут такими, какими их запомнили москвичи десятки лет назад. "Вновь заработает шпиль: его подъем и спуск будут символизировать начало и конец навигации, - пояснил "РГ" Емельянов. - А по знаменитым башенным часам, как и прежде, можно будет сверять время".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Приведут в чувство и главное украшение вокзала - звезду, которая 80 лет венчала шпиль. Ее пришлось снимать с помощью 100-тонного крана. На это ушло два часа.

Со звездой связано много легенд. Говорили, будто сначала она украшала Спасскую башню Кремля, а уже потом переехала на побережье Химкинского водохранилища.

Реставраторы миф опровергают и ссылаются на общие "корни" - звезды разные, но были изготовлены на одном и том же заводе. Это единственное, что их объединяет. Пятиконечная красавица для вокзала сделана из нержавеющей стали и облицована позолоченным медным листом. В центре закреплены серп и молот, украшенные уральскими самоцветами - аметистами, топазами, александритами, горным хрусталем и аквамаринами. Некоторые утрачены. Их восстановят по сохранившимся фотографиям и чертежам.

Дожили до наших дней люстры и бра 1937 года, покрытые позолотой. Всего их больше 500. За 80 лет на светильниках появились трещины и сколы, а внутренние каркасы покрылись ржавчиной. Самая большая люстра весит более 50 кг. Восстановить ее помог счастливый случай. Реставраторы нашли в здании склад с коробками, а в них - сохранившиеся запасные плафоны. Их и поставили.

Еще один привет из прошлого припас ресторан. Там обнаружили аж шесть слоев паркета. Оказалось, в советские годы каждый новый руководитель делал ремонт под себя.

Еще одним интересным открытием для реставраторов стал вес шпиля. "Считалось, что он весит 16 тонн, а после дополнительных исследований выяснилось, что он едва дотягивает до 13 тонн", - заметил Емельянов.

Канал в миниатюре

Набережную и площадь у вокзала благоустроят в едином стиле: в белых, серых и бежевых цветах. Основная тема, что логично, река. Например, на кровле уличных павильонов и кафе установят элементы корабельных мачт, а сиденья сделают в виде гальки. Напротив вокзала появится уменьшенная копия канала имени Москвы - ручей со шлюзами и подсветкой по всей длине. Дети и взрослые смогут запускать кораблики, открывать и закрывать шлюзы.

Вдоль всей набережной сделают велодорожку, а в ее южной части - зону отдыха с тремя бассейнами и зоной проката катеров.
Со стен исторических зданий снимут кондиционеры и спутниковые тарелки

Недалеко от вокзала обустроят пересадочный узел для автобусов. Здесь туристы смогут пересесть на электрические шаттлы, которые довезут их до причала.

Благоустроят и парк у вокзала. В частности, там воссоздадут исторические фонтаны и отреставрируют фигурную чугунную ограду. Ну и, конечно, собираются запустить регулярные водные маршруты, которые свяжут Москву с Подмосковьем и другими регионами страны.

А с другого берега протянут канатную дорогу, чтобы жители Северного и Южного Тушина могли сюда быстро добираться. Сейчас им на дорогу требуется около часа.

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