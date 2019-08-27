"Краснодар" предложил контракт Фернандешу

"Краснодар", столкнувшийся с чередой травм у ведущих игроков, намерен приобрести бывшего полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша.

После травмы, которую получил Реми Кабелла в первом матче против "Олимпиакоса", у "Краснодара" снова возникли проблемы в центре полузащиты. Из-за финансового фэйр-плей клуб не может приобрести на эту позицию игрока высокого класса. Поэтому "Краснодар" обратил внимание на Фернандеша, который пока находится в статусе свободного агента.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Краснодар" предложил Фернандешу контракт по схеме "1+1".

В РПЛ португалец провел 103 матча за "Локомотив", забил 25 мячей и отдал 22 голевые передачи.