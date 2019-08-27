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27.08.2019 21:38
Рубрика: Общество

Куда жаловаться на шумных соседей?

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Неделя № 191(7949)
На сайте ГД появился любопытный документ: куда стучаться, если ваше право на тишину нарушается.

Когда начинается и когда кончается ночь - каждый субъект РФ сам прописывает в своих нормативных актах. По закону в столице ночь с 23.00 до 7.00 часов. Зато в Московской области ночь начинается, во-первых, на несколько часов раньше, а во-вторых, она зависит от дня недели - с 21.00 до 8.00 часов с понедельника по пятницу, с 22.00 до 10.00 часов - в выходные и нерабочие праздничные дни.

Но и это еще не все. В Московской области ежедневно с 13.00 до 15.00 запрещено использование звукоусиливающей аппаратуры, в т.ч. установленной на транспорте, и проведение ремонтных работ.

Есть список, что запрещено делать ночью - громко включать музыку, петь, кричать, играть на музыкальных инструментах и "иным образом нарушать спокойствие граждан". К "иным способам" отнесены визги автосигнализации, езда со спортивным глушителем, фейерверки и т.д.

В Новосибирске суд запретил соседу по даче громко слушать музыку

В думской памятке сказано, что если на соседней стройке, в подъезде или во дворе шумно и громко в то время, когда должно быть тихо, надо позвонить в полицию (с городского телефона по номерам 02 и 102, с мобильного - 102. Полицейские должны приехать сразу. На шумных граждан надо пожаловаться участковому. Закон разрешает коллективные жалобы.

Последней инстанцией может стать суд, решение которого, в частности, может привести к конфискации звукоусиливающего оборудования.

За несоблюдение тишины по статье 6.3-6.4 Кодекса об Административных нарушениях предусмотрен штраф. Для отдельных граждан от 100-500 рублей. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта - штраф в сумме от 500 до 1 тысячи рублей.

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