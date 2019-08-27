Лидеры "Большой семерки" обсудили торговые войны

На днях из США прозвучали призывы ввести дополнительные пошлины на ввоз китайских товаров на сумму 550 миллиардов долларов. Такой шаг обостряет торговые трения между Пекином и Вашингтоном и уже вызвал обширную критику со стороны международного сообщества. На саммите лидеров G7 союзники США открыто выразили свою поддержку свободной торговле.

В Пекине отмечают, что повышение пошлин не только не может урегулировать разногласия, но и, наоборот, создаст больше трудностей для решения проблем. Давление на торговых партнеров наносит ущерб экономике, нарушает стабильность международного рынка капитала и глобальных производственных цепочек, а также препятствует росту мировой экономки.

В ответ на действия США Китай принял необходимые, но сдержанные контрмеры. 26 августа в Пекине объявили о создании шести новых пилотных зон свободной торговли. Недавно были опубликованы рекомендации по превращению Шэньчжэня в образцовую зону социализма с китайской спецификой, а в Шанхае введен в эксплуатацию новый район пилотной зоны свободной торговли Линьган.