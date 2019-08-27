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27.08.2019 16:30
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Лидеры "Большой семерки" обсудили торговые войны

Во Франции завершился саммит лидеров стран "Большой семерки", одной из тем которого стала свободная торговля. Глава Европейского совета Дональд Туск предупредил, что из-за постоянного обострения торговых отношений США с другими странами мировая экономика может "впасть в депрессию", передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Глава Европейского совета Дональд Туск. Фото: Стрингер/РИА Новости Глава Европейского совета Дональд Туск. Фото: Стрингер/РИА Новости
Глава Европейского совета Дональд Туск. Фото: Стрингер/РИА Новости

На днях из США прозвучали призывы ввести дополнительные пошлины на ввоз китайских товаров на сумму 550 миллиардов долларов. Такой шаг обостряет торговые трения между Пекином и Вашингтоном и уже вызвал обширную критику со стороны международного сообщества. На саммите лидеров G7 союзники США открыто выразили свою поддержку свободной торговле.

В Пекине отмечают, что повышение пошлин не только не может урегулировать разногласия, но и, наоборот, создаст больше трудностей для решения проблем. Давление на торговых партнеров наносит ущерб экономике, нарушает стабильность международного рынка капитала и глобальных производственных цепочек, а также препятствует росту мировой экономки.

В ответ на действия США Китай принял необходимые, но сдержанные контрмеры. 26 августа в Пекине объявили о создании шести новых пилотных зон свободной торговли. Недавно были опубликованы рекомендации по превращению Шэньчжэня в образцовую зону социализма с китайской спецификой, а в Шанхае введен в эксплуатацию новый район пилотной зоны свободной торговли Линьган.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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