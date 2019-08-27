Макрон предрек конец западного доминирования в мире

Эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совещании послов республики.

По словам политика, западная гегемония в мире заканчивается в связи с изменившимися обстоятельствами и укреплением позиций новых держав. "Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии", - подчеркнул Макрон.

Президент также отметил, что необходимо переосмыслить и построить новые отношения с Россией. В противном случае можно остаться с политическими напряженностями, замороженным конфликтом и последствиями "холодной войны". Макрон твердо уверен, что "каждый день необходимо делать шаги в этом направлении", поскольку без России невозможно построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе. Ранее французский лидер указал, что верит в Европу от Лиссабона до Владивостока и считает Россию европейской страной.