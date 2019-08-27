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27.08.2019 20:52
Рубрика: Власть

МИД РФ указал на ограничения в законах о демонстрациях в Германии и Франции

Текст: Марина Алешина
На Смоленской площади проанализировали законодательство о демонстрациях в таких странах ЕС, как Германия и Франция, в сравнении с российскими правовыми нормами. Комментарий МИД РФ опубликован на его страничке в Facebook. Во всех трех случаях дипведомство указывает на ограничения, предусмотренные Конституциями и федеральными законами республик для защиты от злоупотреблений. "И в Париже, и в Берлине такой порядок вещей считается отвечающим принципам демократического общества", - отмечают в министерстве иностранных дел.
Фото: Виталий Юрчак/ РГ Фото: Виталий Юрчак/ РГ
Фото: Виталий Юрчак/ РГ

Как известно, Конституция РФ гарантирует свободу мирных собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетов, но эти права могут быть ограничены - в той мере, в какой это нужно, например, в целях защиты конституционного строя, прав других лиц, безопасности государства. Аналогичные положения можно найти и в странах Евросоюза. Во Франции "свободное выражение мыслей и мнений" прописано в Декларации прав и свобод человека и гражданина 1789 года (как известно, она является неотъемлемой частью Конституции Пятой республики). При этом граждане обязаны "отвечать за злоупотребления этой свободой в случаях, предусмотренных законом". Так, Кодекс внутренней безопасности страны предусматривает, что любой митинг или парад, затрагивающий "общественные дороги" (в МВД Франции считают таковыми любую проезжую часть с тротуаром), должен предваряться специальным уведомлением и проходить в присутствии представителя власти (административной или судебной). Для подачи уведомления предусмотрен срок - от трех до пятнадцати дней до начала мероприятия. В документе необходимо указать исчерпывающую и достоверную информацию о характере и целях акции. Кроме того, его должны подписать не менее трех организаторов. Если же возникает угроза для общественного порядка, то собрание может быть запрещено. За нарушение этих положений предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа в размере семи с половиной тысяч евро или лишения свободы на полгода.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Похожим образом обстоит дело в Германии. С одной стороны, Основной закон ФРГ подтверждает, что "все имеют право собираться мирно и без оружия без предварительного извещения или разрешения". Однако в той же статье отмечается, что "для собраний под открытым небом это право может быть ограничено на основании закона". Подробнее всего эти ограничения прописаны в Законе о собраниях и шествиях, который был принят в 1953 году. По нему на демонстрации не могут быть допущены лица в какой-либо униформе, если только это не члены некоторых молодежных движений. Акцию нельзя провести без уведомления хотя бы за двое суток до того, как о ней будет объявлено. Немецкие формулировки практически полностью повторяют французские: если собрание несет в себе риск для общественной безопасности и правопорядка, власти могут его запретить или, по крайней мере, поставить "в зависимость от определенных обстоятельств". Закон содержит конкретные ограничения на проведение шествий в местах памяти жертв нацизма. Нельзя собираться на территориях, которые принадлежат законодательным органам федеральных земель. Наконец, организаторы и участники публичных собраний отвечают за нарушение общественного порядка, за эксцессы, связанные с проявлением насилия, и за неподчинение требованиям, в том числе запрету на проведение акции. За призыв к участию в несогласованных мероприятиях и ношение оружия предусмотрено наказание. МИД РФ напоминает о конкретном прецеденте, когда ограничительные меры были реализованы на практике. Так, 27 января 2018 года в Кельне полиция разогнала демонстрацию курдов, которые проигнорировали запрет на показ символики Курдской рабочей партии.

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