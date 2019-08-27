Минтранс предложил тщательнее готовить пилотов к нештатным ситуациям

При подготовке пилотов будет больше внимания уделяться факторам опасности и риска, а расходы бюджета на обучение летчиков могут увеличиться вдвое.

Министерство транспорта совместно с другими ведомствами разработало предложения по совершенствованию системы подготовки пилотов, рассказали в ведомстве. Все предложения сгруппированы в четыре блока. Документ представлен в правительство и будет рассмотрен в конце сентября.

Совершенствовать систему подготовки пилотов нужно в том числе с целью развития региональной авиации. Половина маршрутов должна осуществляться между регионами в обход столицы. "Поэтому предлагается готовить коммерческих пилотов в учебных заведениях на выпускной тип регионального самолета RRJ-95 (Sukhoi Superjet 100)", - рассказала ранее директор департамента государственной политики в области гражданской авиации минтранса Светлана Петрова в интервью РИА Новости.

Чтобы научить пилотов управлять самолетами "Суперджет 100", учебные заведения потребуется оснастить необходимыми тренажерами. В частности, Ульяновскому институту гражданской авиации потребуется шесть комплексных тренажеров RRJ-95, Санкт-Петербургскому государственному университету - четыре. Стоимость тренажеров оценивается в 8 миллиардов рублей.

Еще один блок предложений касается повышения безопасности полетов воздушных судов авиации общего назначения за счет вывода из теневого сектора тех, кто занимается перевозками незаконно. Речь идет прежде всего об экскурсионных полетах. Минтранс предлагает определить понятные для всех правила и разработать отдельные требования к этому сегменту рынка.

Особое внимание на систему подготовки пилотов обратили после авиаинцидента с "Суперджет 100" в мае этого года. Самолет выполнял рейс из Москвы в Мурманск, но через некоторое время после взлета экстренно вернулся в аэропорт. После жесткой посадки у машины подломились стойки, возник пожар, в котором погиб 41 человек.

Но и в целом авиаотрасль России, как и других стран, испытывает нехватку квалифицированных пилотов. Большой спрос предъявляет Китай, куда специалисты едут со всего мира. А вот подготовить пилотов непросто - обучение сложное и затратное, поясняет глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.