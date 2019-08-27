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27.08.2019 12:34
Проект: Пресс-релизы

МКБ и банк "ВЕСТА" будут вместе развивать продукты для малого и среднего бизнеса

ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ) и Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО), специализирующийся на работе с малым и средним бизнесом, заключили соглашение о сотрудничестве.

Соглашение станет частью стратегического партнерства между акционером МКБ и концерна "Россиум" Романом Авдеевым и бенефициаром ГК "РЕГИОН" Сергеем Судариковым, объявленного 7 июня 2019 года.

В рамках сотрудничества МКБ и банк "ВЕСТА" смогут сформировать единое продуктовое предложение для клиентов сегмента малого и среднего бизнеса, выстроить эффективную систему кросс-продаж банковских продуктов и обеспечить синергетический эффект для бизнеса. Клиентам при обращении в отделения МКБ будут доступны продукты из линейки банка "ВЕСТА".

"За последний год мы успешно перезапустили работу с сегментом малого и среднего бизнеса, сформировали обновлённую линейку конкурентных продуктов и сервисов, запустили удаленные каналы продаж. Партнерство с банком "Веста" позволит нам улучшить качество сервиса для клиентов и повысить эффективность за счет консолидации продуктовой и методологической экспертизы", - отметил заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев.

"Мы давно умеем делать крайне выгодные технологичные продукты для малого и микробизнеса. Партнёрство с крупнейшим частным универсальным банком дает нам отличные возможности предложить свой продукт широкому кругу клиентов. Это позволит развивать высокотехнологичную систему кросс-продаж: наши клиенты в свою очередь смогут стать партнерами для крупного бизнеса и эффективно обслуживать его потребности", - подчеркнул председатель правления банка "ВЕСТА" Виктор Жидков.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Московский Кредитный Банк"

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