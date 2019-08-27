Мошенники организовали бизнес по подготовке обращений к финомбудсмену

Новости

Сбербанк задумался над развитием бренда "Сбер" 19:42
Республика Сербская примет участие в работе МАКС-2019 19:17
Путин заявил о соблюдении графика "Турецкого потока" 19:06
Российскую "дочку" Samsung оштрафовали за координацию цен в торговой сети 18:55
На Урале восстановили железную дорогу, разрушенную "диверсантами" 18:53
Путин заявил о либерализации визового режима с Турцией 18:48
Полиция на западе Германии начнет раскрывать национальность преступников 18:47
В США умерла работавшая с Мишель Обамой дизайнер Изабель Толедо 18:28
В аэропорту Мюнхена объявили тревогу из-за транзитного пассажира 18:10
Белорусский силач победил на турнире в Тамбовской области 18:00
Умерла актриса из "Солдатов" и "Домашнего ареста" Людмила Мальцева 17:57
Турпоток между РФ и Абхазией вырос до 10 тысяч машин в сутки 17:49
Губернатор Подмосковья прокомментировал тарифы на МЦД 17:47
Собянин повысил с 1 сентября минимальную пенсию в Москве 17:37
Школьники Таймыра стали юнармейцами на боевом корабле Северного флота 17:21
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме 17:18
Мэрия обжаловала решение суда по митингу оппозиции 31 августа 17:14
Владимир Путин похвалил экипаж МКС 17:09
Путин заявил о новой поставке Турции С-400 17:02
Вышел трейлер "Бледной синей точки" - с Натали Портман в космосе 16:55
В России число больных сахарным диабетом выросло на 23 процента 16:50
В Оренбурге на улице обнаружили тело ребенка 16:44
Путин угостил Эрдогана мороженым 16:32
Эксперт назвал профессии, которым грозит исчезновение 16:27
В Беларуси подготовлен план развития отстающих регионов 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
27.08.2019 18:38
Рубрика: Экономика

Продавцы воздуха

Мошенники организовали бизнес по подготовке обращений к финомбудсмену
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 190(7948)
В России появился новый вид мошенничества. Посредники предлагают гражданам помощь в подготовке обращений к финансовому уполномоченному и выставляют немаленький счет за свои услуги. Хотя подача заявлений для граждан бесплатна и для подготовки документов не требуется никакой специальной подготовки. Даже заявление можно написать в произвольной форме.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О мошенниках стало известно после того, как граждане вместе с пакетом документов для финансового уполномоченного начали прикладывать квитанции об оплате услуг посредников, надеясь, что омбудсмен эти расходы компенсирует. Из квитанций следует, что стоимость посреднических услуг обходится им в 3-7 тысяч рублей.

Фото: iStock
Минюст предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Служба финансового уполномоченного не рекомендует пользоваться помощью платных посредников. Во-первых, сохранность и безопасность использования персональных данных в этом случае не гарантируется. Во-вторых, по закону расходы потребителей на оплату услуг "помощников" возмещению не подлежат.

Граждане могут подавать обращения в электронной форме - через "личный кабинет" на сайте омбудсмена, напоминает руководитель Службы Ольга Крайнова. В "личном кабинете" достаточно заполнить простую и понятную форму заяв­ления, специальных знаний и навыков для этого не требуется. Направить обращение финансовому уполномоченному можно также письменно по почте.

Институт финансового омбудсмена заработал 1 июня. Пока он действует только на рынке моторного страхования. Граждане, имеющие претензии к страховой компании по ОСАГО, каско или добровольному ОСАГО на повышенные суммы, должны обращаться к уполномоченному для досудебного урегулирования спора. Решение уполномоченного обязательно для исполнения страховой компанией. Имущественные споры по ОСАГО рассматриваются независимо от суммы требований: ограничение в полмиллиона рублей, установленное для всех прочих дел, на них не распространяется.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Глава Росреестра рассказала, как защитить недвижимость от мошенников

Больше всего обращений к омбудсмену поступает как раз по "автогражданке". Чаще всего автовладельцы не согласны с размером компенсации или отказом страховой компании в выплате. Средний размер требований составляет чуть больше 200 тысяч рублей (данные за июль). Но есть дела и на более крупные суммы. В августе главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин принял решение взыскать со страховой компании 500 тысяч рублей в пользу автовладельца по спору о возмещении вреда здоровью пострадавшего в ДТП ребенка, рассказали "РГ" в пресс-службе финомбудсмена. Страховщик одного из участников аварии отказался компенсировать ущерб добровольно, аргументируя это тем, что ответственность его клиента за причинение вреда здоровью пассажира не установлена. Уполномоченный, изучив обстоятельства дела, пришел к выводу, что страховая компания не права.

На рынке немоторных видов страхования, например, жизни, имущества, финансовый омбудсмен начнет работать в конце ноября.

Экономика Финансы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Путин заявил о соблюдении графика "Турецкого потока"
Собянин повысил с 1 сентября минимальную пенсию в Москве
Пушков дал совет сенатору США по поводу получения визы в Россию
СМИ: Зеленский определился с кандидатурой нового премьера Украины