На берегах Волги разыгран Кубок России по баскетболу "три на три"

В Нижнем Новгороде прошел розыгрыш Кубка России по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3.

В мужском турнире приняли участие 36 команд. В финал вышли команды COP Nokian-SPb (Дмитрий Крюков, Лео Лагутин, Алексей Топорков, Шалва Шаташвили) из Санкт-Петербурга и столичные "Три звездочки" (Денис Волконский, Сергей Козлов, Виталий Кузнецов, Никита Падун), представляющие Москву. В упорной борьбе победили питерцы - 18:14. Титул MVP достался Дмитрию Крюкову.

У женщин сыграли 12 команд. Обладателем Кубка стал казанский "Тулпар" (Таисия Афанасьева, Аня Вавилина, Мария Попова, Камилла Тетеркина), который в решающем матче переиграл столичный МБА (Дарья Аникина, Анастасия Бобрик, Анна Позднякова, Олеся Туманова) - 16:14. ­Лидер чемпионок ­Мария По­пова была признана MVP турнира.