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Рубрика: В мире

На британской ферме обнаружен клад стоимостью 5 млн фунтов стерлингов

Текст: Андрей Васильев

На ферме в графстве Сомерсет на юго-западе Англии во время ремонтных работ был обнаружен клад с монетами XI века стоимостью 5 млн фунтов стерлингов, сообщает британское издание The Unilad. Все монеты, которые оцениваются экспертами от 1 до 5 тысяч фунтов стерлингов каждая, находятся в отличном состоянии.

Всего было найдено 2 517 монет, которые были отчеканены в период правления последнего англосаксонского короля Гарольда II Годвинсона, правившего в XI веке. Клад, по предварительной оценке, был закопан между 1066 и 1072 годами.

Фото: Dr. Mikolaj Urbanowski of the Foundation Nature and Man
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Семейная пара фермеров нашла его с помощью металлоискателя возле коровника. В интервью журналистам счастливчики назвали тайник "совершенно уникальным". Весь клад был передан представителям правоохранительных органов, и, по британским законам, фермеры получат свою долю. Землевладельцы могут рассчитывать на получение до 50 процентов наличными от оценочной стоимости находки, которая будет передана в один из британских музеев.

Эксперты полагают, что монеты принадлежали очень богатому человеку, который, скорее всего, умер, не успев забрать их.

По данным издания, стоимость клада превышает так называемое "Стаффордширское сокровище" - найденную в 2009 году с помощью металлоискателя вблизи старинного города Личфилд коллекцию украшений и предметов из золота и серебра.

В мире Европа Великобритания
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