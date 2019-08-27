На фестивале "Спасская башня" прошли детские соревнования по конкуру

Комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников принял участие в церемонии награждения маленьких победителей необычного конного шоу. Настоящей изюминкой фестиваля "Спасская башня" стали выступления детей-конников в спортивном шоу, созданном режиссерами главного летнего московского зрелища.

Фото: Наталья Козлова/РГ

Правила пони-спорта творчески переработали. Было насыпано 500 тонн песка для создания "боевого поля" - так по многовековой традиции называется манеж для соревнований по конкуру - прыжкам всадника черед сложную последовательность высоких препятствий. И вот, перед несколькими тысячами зрителей, заполнивших трибуны, развернулось настоящее ристалище.

В небывалых для конного спорта очных поединках сошлись лучшие маленькие всадники из основных клубов пони-спорта страны, предварительно просеянные через сито всероссийских отборочных соревнований к фестивалю "Спасская башня" - "Пони-форум".

Тон, как всегда, задавали спортсмены Московского зоопарка - старейшей детской конной пони-школы страны. При поддержке мэра Москвы Сергея Собянина под руководством опытнейшего тренера Ольги Ефимовой в знаменитой школе Московского зоопарка тренируются все действующие победители первенства страны по пони-спорту. И два первых места на пьедестале почета закономерно заняли "зоопарковцы" - 12-летние Маша Маслянникова на пони Агат и Арина Виноградова на кобылке Сантана.

Самая титулованная пони-спортсменка страны, победитель многих международных соревнований Мария Куприянова на пони Уранас "выстрелила" и на Красной площади. Причем выстрелила не раз! И в самом прямом смысле. Мария Куприянова из Московского зоопарка - разносторонняя спортсменка - победитель конкуров, выездок, в троеборье… Но конный биатлон - это что-то фантастическое!

Однако и такое зрелище увидели на главной площади России. Конечно, детишки стреляли не из ковбойских ружей и не из седельных пистолетов. В руках наездников были современные лазерные "винтовки". Но от этого накал страстей под сенью зубцов кремлевской стены был не меньше, а разогретые трибуны поддерживали юных спортсменов, казалось, так же, как на прошлогоднем чемпионате мира по футболу.

12-летняя Мария Куприянова стала вице-чемпионкой по конному биатлону, а на золотую медаль настреляла одиннадцатилетняя воспитанница пони-клуба "Альтис" Виктория Лейбман на мини-лошадке Изюминке.

Все победители и призеры получили кубки, медали, нарядные "вальтраты" под седло своих четвероногих питомцев, дипломы фестиваля и денежные призы от спонсоров.

Второй год дети на пони участвуют в фестивале "Спасская башня". Заложена хорошая традиция. Может быть, через несколько лет кто-то из них выйдет на ту же брусчатку в форме Президентского полка на рослых красавцах конях? Почему нет? Манеж Московского зоопарка совсем недалеко от Кремля.