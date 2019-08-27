На фестивале "Жара" сняли "звездную" комедию с Лепсом и Тимати

С 5 сентября в отечественный прокат выходит комедия "Жара". Съемки фильма прошли в рамках одноименного музыкального фестиваля в Баку и собрали звездный актерский состав.

В проекте приняли участие многие гости музыкального события. Так, на экране можно будет увидеть Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Григория Лепса, Ани Лорак, Валерию, Иосифа Пригожина, Тимати и других звезд отечественной эстрады.

В центре сюжета - приключения знаменитых героев на фестивале "Жара". Главную роль, впрочем, сыграла не певица, а актриса Диана Пожарская, известная зрителям по сериалу "Отель Элеон". Компанию ей составили актеры Сергей Чирков ("Домовой", "На игре") и Наиль Абдрахманов ("Полицейский с Рублевки", "Хорошая жена"), а также блогер Антон Лапенко.

"Любой музыкальный фестиваль - это масштабное событие, на которое съезжаются сотни артистов, где всегда кипит бурная закулисная жизнь, которая не видна в телеэфире. Именно об этом мы решили снять художественную романтичную историю с участием не только актеров, но и реальных звезд", - поделился продюсер картины Эмин Агаларов.

Он признался, что идея снять подобную комедию родилась давно. В творческую команду вошли также продюсер Теймур Джафаров, режиссер Дуня Лисова, художник-постановщик Максим Алипченко, оператор-постановщик Василий Рыжов.

После российской премьеры фильм презентуют в Баку в центре Гейдара Алиева, а также во Франкфурте (Германия) в кинотеатре SineStar Metropolis Frankfurt am Main.