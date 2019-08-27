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На iOS и Android выйдет новая игра про Марио. Она будет бесплатной

Текст:   Богдан Бобров
27.08.2019,  
13:38
Фото: Nintendo Фото: Nintendo
Фото: Nintendo

Компания Nintendo анонсировала новую мобильную игру со своим самым знаменитым персонажем - Mario Kart Tour. Усатый водопроводчик и компания будут участвовать в гонках, трассами для которых послужат как прототипы реальных городов, так и треки из "старших" консольных версий Mario Kart.

Геймплей Mario Kart Tour строится по классическому принципу аркадных "догонялок" с собиранием различных предметов, мешающих противникам первыми прийти к финишу. За руль, помимо самого Марио, можно будет посадить других хорошо узнаваемых персонажей - Луиджи, принцессу Пич, Боузера и т.д.

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Релиз намечен на 25 сентября, игра будет бесплатно доступна на iOS и Android.

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