Компания Nintendo анонсировала новую мобильную игру со своим самым знаменитым персонажем - Mario Kart Tour. Усатый водопроводчик и компания будут участвовать в гонках, трассами для которых послужат как прототипы реальных городов, так и треки из "старших" консольных версий Mario Kart.

Геймплей Mario Kart Tour строится по классическому принципу аркадных "догонялок" с собиранием различных предметов, мешающих противникам первыми прийти к финишу. За руль, помимо самого Марио, можно будет посадить других хорошо узнаваемых персонажей - Луиджи, принцессу Пич, Боузера и т.д.

Релиз намечен на 25 сентября, игра будет бесплатно доступна на iOS и Android.