Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
27.08.2019,  
12:58
Текст:  Николай Грищенко

Модернизированный Ми-24П с современной РЛС показали на МАКС-2019

Фото: Николай Грищенко / РГ Фото: Николай Грищенко / РГ
Фото: Николай Грищенко / РГ

На международном космическом салоне МАКС-2019 состоялась презентация модернизированного вертолета Ми-24П-1М с новым бортовым радиоэлектронным оборудованием. Главной изюминкой обновленной машины стал локатор с активной фазированной решеткой (АФАР).

"На модернизированный Ми-24П также установлены современный унифицированный пилотажный прицельно-навигационный комплекс, обзорно-прицельная оптико-электронная система", - сообщает пресс-служба корпорации "Ростех".

Благодаря новой электронике масса вертолета оказалась снижена, а огневая мощь и живучесть возросли. Имеется возможность установки другого оборудования.

Кстати, на авиасалоне впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus. Дизайн салона создан специалистами "Вертолетов России" и ФГУП НАМИ.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Путин назвал авиасалон МАКС настоящим праздником

По словам гендиректора "Вертолетов России" Андрея Богинского, проект был реализован в кратчайшие сроки - разработка интерьера началась в апреле этого года. В конструкцию вертолета было внесено более 10 изменений для повышения эргономики. В вертолете установлена светозащитная система с сенсорным управлением - эта технология впервые применена для VIP-салона вертолета. Каждое пассажирское место оборудовано индивидуальным освещением и воздухораздатчиками, возможна установка разъемов для зарядки гаджетов - как в самолете или седане представительского класса.

Напомним, что с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском проходит авиасалон МАКС-2019. Военным, представителям авиапромышленности и публике будут представлены 92 воздушных судна и 161 летательный аппарат. Предусмотрено выступление восьми пилотажных групп, в том числе три будут от ВКС России.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Легендарные Т-34 и Т-55 превратили в ракетные установки и САУ на Кубе 23.08.2019
Почему "реактивная броня" не смогла помочь иракским Т-72 22.08.2019
разработки
В России началось производство ракетоносца ПАК ДА 26.08.2019
Пентагон свернул разработку перехватчиков баллистических ракет 22.08.2019
вертолеты
Два "Крокодила" поступили на вооружение уральских вертолетчиков 21.08.2019
Экипажи "Терминаторов" оденут в огнестойкие комбинезоны 20.08.2019