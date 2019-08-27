На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus

На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus. Дизайн салона создан специалистами "Вертолетов России" и ФГУП НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт).

"Aurus - бренд представительского уровня, который становится одной из визитных карточек России. Теперь это не только автомобили, но и авиационная техника - созданная в той же стилистике и обладающая таким же уровнем комфорта", - заявил индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

По словам гендиректора "Вертолетов России" Андрея Богинского, проект был реализован в кратчайшие сроки - разработка интерьера началась в апреле этого года. В конструкцию вертолета было внесено более 10 изменений для повышения эргономики. В вертолете установлена светозащитная система с сенсорным управлением - эта технология впервые применена для VIP-салона вертолета. Каждое пассажирское место оборудовано индивидуальным освещением и воздухораздатчиками, возможна установка разъемов для зарядки гаджетов - как в самолете или седане представительского класса.

В свою очередь генеральный директор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин отметил, что сотрудничество с "Вертолетами России" является первым шагом к выводу бренда Aurus за рамки автомобилестроения".

Напомним, легкий вертолет Ансат спроектирован опытно-конструкторским бюро Казанского вертолетного завода. Машина оснащена двумя двигателями и может применяться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, в качестве санитарного борта.

Ранее "РГ" сообщала, что на базе мотора автомобилей Aurus разработают специальный силовой агрегат, адаптированный для применения в малой авиации.

"Мы взяли базовый автомобильный двигатель, лучший и самый мощный, что есть в России. В чем основная задача? Мы на примере этой работы покажем возможность создания на базе автомобильного двигателя авиационного варианта, продемонстрируем преимущества создания такого адаптированного двигателя по срокам и стоимости", - рассказал в интервью "РГ" генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова Михаил Гордин.