На МАКС представили Sukhoi Superjet 100 с саблевидными законцовками крыла

Нынешний авиасалон МАКС-2019 богат на премьеры. В первую очередь, это, конечно же, среднемагистральный лайнер МС-21-300, который представлен как на статической стоянке, так и в летной программе. Не меньший интерес вызывает впервые демонстрируемый в России полноразмерный макет кабины и салона широкофюзеляжного дальнемагистрального CR929, разрабатываемого совместно Россией и Китаем. Есть военные новинки - истребитель пятого поколения Су-57 на этом МАКС не только летает (в воздухе мы его видели и на предыдущем МАКСе), но и впервые представлен на экспозиционной площадке (то есть его можно рассмотреть поближе). Равно как и Ил-78М-90А - первый воздушный топливозаправщик, построенный в стране в постсоветский период.

В Жуковском показали и новый Sukhoi Superjet 100 - с саблевидными законцовками крыла. Это разработка компании "Гражданские самолеты Сухого" и Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), а выпускают их в Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ВАСО).

Законцовки призваны улучшить аэродинамические качества крыла, за счет этого самолет сможет экономить до 3-4% топлива или пропорционально увеличить полезную нагрузку или дальность полета.

Накануне МАКСа в Комсомольске-на-Амуре, на основной производственной площадке "суперджета", показали, как и чем живет сейчас завод, который собирает первенца гражданской авиации России.

Вообще, SSJ100 является продуктом кооперации многих авиапредприятий страны, но окончательная сборка производится именно на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Сейчас на производстве здесь занято около 1100 человек. Местные сотрудники с любовью рассказывают о визите французских журналистов, которые после 6-часовой тряски в микроавтобусе (от аэропорта Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре больше 400 км), долго удивлялись, как удалось построить столь масштабное и современное производство в таком отдаленном уголке.

Несмотря на общий негативный фон, сложившийся вокруг "Суперджета" в последнее время (это майская катастрофа в "Шереметьево", и слухи об отказе от лайнера иностранных заказчиков), в Комсомольске-на-Амуре уверены: SSJ100 ничем не хуже зарубежных конкурентов.

"На предприятии установлено оборудование мирового уровня, в производстве применяются самые современные технологии, - говорит Андрей Сойнов, директор Комсомольского-на-Амуре филиала "ГСС". - На каждом производственном участке внедрены инструменты бережливого производства, которые используются на ведущих авиапредприятиях мира ". По его словам, все иностранные гости неизменно отмечают высочайший уровень технологической цепочки.

Это подтверждает и местный француз - Эрик Жаме, директор-распорядитель компании PowerJet в Комсомольске-на-Амуре. PowerJet - российско-французское предприятие, учреждённое НПО "Сатурн" и французской Safran. Именно оно производит двигатель SaM146 для Sukhoi Superjet 100. Жаме без колебаний называет лайнер прекрасным продуктом, надежным и технологичным.

С ними сложно спорить, перемещаясь по огромным цехам. Многие процессы автоматизированы, за наиболее ответственные участки отвечают цифровые технологии. В производстве SSJ100 применяются такие технологии, как бесстапельная сборка, автоматическая стыковка агрегатов планера, автоматическая клепка - ранее в отечественном самолетостроении они не использовались. Кругом идеальная чистота.

На первом месте стоит вопрос безопасности. На каждом участке - три уровня контроля. Первым работу принимает мастер участка - в технологическом паспорте он отмечает факт ее выполнения в соответствии с конструкторской документацией. Затем качество подтверждает отдел технического контроля. Окончательный же вердикт выносит государственная инспекция. После выхода из цехов лайнер попадет на летную станцию, где пройдет испытания на земле и в воздухе. В случае успешных тестов самолет покидает Комсомольск-на-Амуре и отправляется на летные испытания в подмосковный Жуковский.

Сборка фюзеляжа осуществляется в настоящий момент за 10 рабочих дней. Скорость можно увеличивать или уменьшать, такт зависит от количества заказов. Максимальный показатель - 5 рабочих дней.

К сегодняшнему дню в Комсомольске-на-Амуре выпустили более 160 лайнеров SSJ. В этом году здесь планируют собрать около 20 самолетов, основные работы придутся на второе полугодие. Напомним, "ГСС" и "Аэрофлот" на прошлогоднем Восточном экономическом форуме подписали соглашение о намерениях по поставке еще 100 лайнеров Sukhoi Superjet 100. Поставки новой партии самолетов должны начаться в этом году и будут продолжаться по 2026 г.

На данный момент "Аэрофлот" уже эксплуатирует 49 самолетов SSJ 100 - национальный перевозчик является крупнейшим эксплуатантом лайнеров этого типа.

Едва ли не основная системная проблема, с которой сталкиваются авиакомпании в процессе эксплуатации SSJ, - нехватка запчастей. Самолет, как и любая машина, требует текущего ремонта, а с доставкой подменных деталей до сих пор возникали сложности.

Сейчас "Гражданские самолеты Сухого" ставят себе задачу увеличить среднесуточный налет лайнеров Sukhoi Superjet 100 в "Аэрофлоте" до 7-8 часов по сравнению с 4-4,5 часа, которые были ранее. Об этом заявлял еще прежний президент ГСС Александр Рубцов. Для этого в последнее время активно модернизируется и автоматизируется центральный склад в Жуковском, расширяется склад в "Шереметьево". Склады в регионах будут создаваться по мере поступления самолетов в те города, где разместятся региональные авиахабы - на Дальнем Востоке, в Сибири, в центральной части страны.

Но простаивание самолета на земле - это еще и результат зависимости от иностранных производителей деталей лайнера. В ГСС это понимают и ведут активную работу по созданию новой версии "Суперджета-100". Новый самолет на 80-90 процентов будет состоять из российских комплектующих и материалов, вывести его на рынок планируется в 2021-2022 годах. В России уже начали производить трубопроводы для авиационной отрасли и утеплитель для фюзеляжа. Российскими должны стать электроника, авионика, весь интерьер, вспомогательная силовая установка, колеса, тормоза, шасси.

В отдаленной перспективе заменен будет, судя по всему, и российско-французский двигатель SaM-146 - техзадание на разработку чисто российского аналога уже выдано. Но случится это не ранее 2023 года, когда должна будет появиться укороченная 75-местная версия "суперджета". Этот тип лайнера рассчитан на региональные перевозки на расстояния 1500-2000 км. Разработка данного самолета началась в прошлом году. Перед конструкторами стоит задача снизить вес самолета на 10-15%, уменьшить расход топлива на 5%, улучшить аэродинамические качества на 10%. Кабину пилотов планируется стандартизировать с лайнером МС-21.