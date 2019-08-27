На спикера Рады завели дело по трагедии в Одессе 2014 года

В отношении спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия Государственное бюро расследований завело дело по трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года, передает РИА Новости со ссылкой на экс-заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова. Парубия "проверят на причастность к организации массовой гибели людей", уточнил Портнов.

"Государственное бюро расследования отреагировало на мое заявление, - сообщил Портнов. - Это расследование будет маркером для новых правоохранителей и изменившейся социологической реальности. Все виновные должны быть осуждены на длительные сроки лишения свободы, чтобы в нашей стране больше никто и никогда не рискнул совершать массовые убийства ради власти и наживы".

Напомним, что после госпереворота на Майдане 2 мая 2014 года в Одессе начались стычки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. В итоге был подожжен Дом профсоюзов, где укрывались сторонники "антимайдана". Погибли 48 человек и более 250 пострадали. Никто за эту трагедию не понес ответственности.