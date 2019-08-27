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Не только WhatsApp. В смартфонах появится еще один мессенджер

Текст:   Антон Благовещенский
27.08.2019,  
14:26
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Facebook занимается тестированием мессенджера под названием Threads, ориентированного на пользователей социальной сети Instagram. Об этом пишет The Verge.

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Приложение, по данным издания, должно способствовать более частому и тесному общению между пользователями и их ближайшими друзьями. "Сопутствующее приложение" для Instagram позволит делиться следующими данными:

- местоположение;
- скорость передвижения;
- уровень заряда аккумулятора;
- традиционные текстовые, аудио-, фото- и видеосообщения.

Ожидается, что Threads станет конкурентом мессенджеру Snapchat, в котором средний пользователь проводит больше времени, чем в Instagram.

Напомним, что Facebook поддерживает сразу несколько мессенджеров, включая собственный Messenger и популярный сервис WhatsApp.

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