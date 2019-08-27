Не только WhatsApp. В смартфонах появится еще один мессенджер

Компания Facebook занимается тестированием мессенджера под названием Threads, ориентированного на пользователей социальной сети Instagram. Об этом пишет The Verge.

Приложение, по данным издания, должно способствовать более частому и тесному общению между пользователями и их ближайшими друзьями. "Сопутствующее приложение" для Instagram позволит делиться следующими данными:

- местоположение;

- скорость передвижения;

- уровень заряда аккумулятора;

- традиционные текстовые, аудио-, фото- и видеосообщения.

Ожидается, что Threads станет конкурентом мессенджеру Snapchat, в котором средний пользователь проводит больше времени, чем в Instagram.

Напомним, что Facebook поддерживает сразу несколько мессенджеров, включая собственный Messenger и популярный сервис WhatsApp.