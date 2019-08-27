Мария Шарапова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата США (US Open). В стартовом матче она проиграла в двух сетах американке Серене Уильямс - 1:6, 1:6.

Противостоянию этих теннисисток уже 15 лет. Впервые на турнире "Большого шлема" Шарапова и Уильямс встретились в 2004 году. Тогда 17-летняя Мария сотворила сенсацию, победив американку в финале Уимблдона. С тех пор они стали знаменитостями, завоевали кучу титулов на крупных соревнованиях. А теперь вот встретились уже в первом матче US Open.

Мария Шарапова: Многие уже не верят в меня, но самое главное, что я сама себя не списываю со счетов. В дальнейшем все должно быть хорошо

Будем откровенны - в последние годы Мария резко сдала. И, в отличие от Серены, ее не назовешь одной из ведущих теннисисток мира. А после поражения в первом круге US Open россиянка окажется вне топ-100 рейтинга. С начала года Шарапова приняла участие лишь в восьми турнирах, и только на одном из них она смогла пройти два круга - на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне.

Но ни для кого не секрет, что Шараповой мешают травмы. Именно из-за них она никак не может набрать форму.

- Всего четыре месяца назад у меня была операция на плече, а теперь я сыграла вечер­ний матч на US Open перед огромной аудиторией, - отме­тила Шарапова. - Это здорово. Моя самая главная проблема - подача. Если ты не можешь по­давать, все довольно непро­сто. Это самая большая преграда.

По словам Марии, даже несмотря на последние неудачи, она не собирается уходить из тенниса.

- В целом я верю в свои способности. Некоторые могут списать меня со счетов, особенно после такого поражения, но я не собираюсь сдаваться, - подчеркнула Шарапова. - Главное - я сама себя не списываю. Все будет хорошо.

Напоследок Мария отметила, что она очень хочет выступить на турнире в Санкт-Петербурге в начале следующего года. В предыдущий раз Шарапова не вышла на матч второго круга соревнований против Дарьи Касаткиной, сославшись на травму плеча.

- Я бы очень хотела вернуться и сыграть в Санкт-Петербурге, - призналась Мария. - К сожалению, в прошлый раз я не смогла выйти на встречу с Касаткиной. Обидно было. Все купили билеты, чтобы посмотреть на матч с моим участием, но я была не готова. В следующий раз, когда я туда поеду, то у меня не будет никакой травмы. И я хорошо сыграю.

Тем временем с уверенной победы на US Open стартовал Даниил Медведев. Набравший потрясающую форму россиянин уверенно обыграл представителя Индии Праджнеша Гуннешварана - 6:4, 6:1, 6:2. Следующим соперником Даниила станет боливиец Уго Дельен.

После триумфа на турнире в Цинциннати Медведева не без оснований считают одним из фаворитов US Open. Шутка ли: россиянин является лидером ATP по числу побед в 2019 году (44), в котором он уже дважды обыгрывал первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Впрочем, сам Медведев предпочитает не говорить о своих шансах на завоевания титула в США.

- Я всегда стараюсь оставаться немного в стороне от таких разговоров, - сказал Даниил. - Я пока даже не был в четвертьфинале "Шлема". Это только первый шаг. И только когда мне удастся это сделать, можно будет говорить о больших целях и достижениях. Безусловно, я хороший игрок. Я уже вхожу в топ-5 рейтинга, но хочется большего. У меня появилась уверенность, потому что я провел лучшие три недели в карьере перед стартом US Open.

Добавим, что накануне матчи первого круга провели еще двое россиян - Карен Хачанов и Андрей Рублев. Их встречи с Вашеком Поспишилом и Стефаносом Циципасом завершились после подписания номера "РГ" в печать.