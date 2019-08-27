Одна из крупнейших рек в мире обмелела до рекордных значений

Меконг, крупнейшая река Юго-Восточной Азии, обмелела до рекордных значений за более чем 100 лет наблюдений. Обмеление продолжается, несмотря на начавшийся два месяца назад в регионе сезон дождей. На связанном с Меконгом озере Тонлесап в Камбодже одна из знаменитых плавучих деревень даже оказалась на суше, так сильно опустился уровень воды. Вода в озере из-за обмеления стала бедна кислородом, что привело к массовой гибели рыбы. Об этом сообщает журнал The Diplomat.

Значительно сократились рыбные запасы и в самом Меконге, при том, что раньше там был один из самых крупных пресноводных промыслов в мире, каждый год только дикий лов приносил добычи на 11 миллиардов долларов, не считая рыбных ферм.

Эксперты считают, что причиной засухи стали изменение климата, неконтролируемая добыча песка в русле Меконга и прилегающих рек, а также строительство плотин в среднем течении Меконга.

Меконг обеспечивает продовольственную безопасность за счет рыболовства и заливного рисоводства для примерно 60 миллионов человек, живущих в нижнем течении реки, на территории Камбоджи и Вьетнама. И хотя сезон самых обильных дождей в этом регионе бывает с конца августа по октябрь, специалисты не уверены, что подъем воды (если даже дожди сумеют наполнить реку) поможет быстро восстановить объемы рыбных ресурсов. Экологи считают, что на восполнение рыбных ресурсов уйдут годы, при условии, что не будет новых сильных засух.

Согласно выводам доклада Стокгольмского института окружающей среды, опубликованного в 2018 году, главной причиной обмеления Меконга стали многочисленные дамбы ГЭС, построенные в Китае, Таиланде и Лаосе. Плотины не дают проходить вниз по течению питательному илу (вода в Меконге насыщена частицами лессовых почв, ежегодно река выносит в Южно-Китайское море порядка 1,5 кубического километра земли). В результате рыбам ниже по течению не хватает питания, а рисовые поля недостаточно удобряются во время разливов.

Согласно выводам Комиссии по Меконгу, в состав которой входят Таиланд, Лаос, Камбоджа и Вьетнам, к 2020 году объем рыбных запасов в реке сократиться на 35-40 процентов, а к 2040 году рыба может и вовсе исчезнуть. Только в нижнем течении Меконга предполагается возвести 11 дамб в рамках освоения гидроэнергетических ресурсов реки.

Экологи надеются, что Меконг еще можно спасти, отказавшись от части плотин и сделав упор на альтернативную энергетику. Однако для этого государства, через территории которых течет Меконг, должны договориться между собой и решать проблему общими силами. Но пока что каждая страна стремится решать собственные проблемы, не задумываясь о будущем великой реки, жалуются специалисты.