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27.08.2019 12:11
Рубрика: Культура
Проект: Пушкинский конкурс

Памятник Александру Пушкину в Донецке отпечатали на принтере

Текст: Елена Новоселова
В рамках празднования 150-летия Донецка в городе открыли восстановленный по новым технологиям памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, сообщает сайт администрации столицы ДНР.
Фото: vesti.ru Фото: vesti.ru
Фото: vesti.ru

Он появился вместо старого железобетонного, который был установлен в Донецке 60 лет назад и пришел в негодность. Как сообщили жителям, новый "Пушкин" сделан самым современным способом - отпечатан на 3D принтере.

Фото: iStock
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"Ни один из мировых классиков не занимает такое почетное место в духовной жизни своего народа, как в нашей Александр Сергеевич", - заявил на открытии Владимир Гетов, глава администрации Будённовского района города, где стоит обновленный монумент.

Праздник продолжили актеры Дворца культуры имени Пушкина, продемонстрировав зрителям этюды из известных пушкинских произведений.

Культура Арт Музеи и памятники В мире экс-СССР Украина
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