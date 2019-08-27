Памятник Александру Пушкину в Донецке отпечатали на принтере

В рамках празднования 150-летия Донецка в городе открыли восстановленный по новым технологиям памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, сообщает сайт администрации столицы ДНР.

Он появился вместо старого железобетонного, который был установлен в Донецке 60 лет назад и пришел в негодность. Как сообщили жителям, новый "Пушкин" сделан самым современным способом - отпечатан на 3D принтере.

"Ни один из мировых классиков не занимает такое почетное место в духовной жизни своего народа, как в нашей Александр Сергеевич", - заявил на открытии Владимир Гетов, глава администрации Будённовского района города, где стоит обновленный монумент.

Праздник продолжили актеры Дворца культуры имени Пушкина, продемонстрировав зрителям этюды из известных пушкинских произведений.