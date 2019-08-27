Песков оценил шансы визита Путина в США

Для поездки президента России в США нужна подготовка. Визит ради визита - не то, чем привык заниматься Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп не исключил приглашения президента России в США. "Пока об этом речи не идет в прикладном плане. Все-таки любой поездке предшествует достаточно длительная подготовка, и визит ради визита, или контакт ради контакта, или саммит ради саммита это не то, чем обычно привык заниматься Путин", - пояснил Песков.

Ранее в Кремле заявили, что возвращение в G8 не самоцель, G20 эффективнее, но Москва не отказывается от общения в любых форматах.