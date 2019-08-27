Полиция на западе Германии начнет раскрывать национальность преступников

Отныне полиция западногерманской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия не будет придерживаться подхода, согласно которому "у преступников нет национальности". Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, министр внутренних дел этой земли Герберт Ройль (он представляет правящий Христианско-демократический союз) объявил о пересмотре некоторых принципов работы пресс-службы местного правоохранительного ведомства. Отныне в релизах для СМИ "будет указываться национальность всех подозреваемых преступников, если она вне всяких сомнений установлена".

"С самого начала, едва вступив в эту должность, я выступал за прозрачность. Мы будем указывать национальности всех подозреваемых, которые сможем выяснить, - разумеется, в том числе и немецких подозреваемых. Я твердо убежден, что эта прозрачность станет лучшим противоядием против политических манипуляций", - заявил господин Ройль, выступая в Дюссельдорфе. До сих пор для местных полицейских действовала инструкция, согласно которой "принадлежность к меньшинствам (национальным - прим. "РГ") должна указываться в сообщениях для внутреннего пользования и для внешней аудитории лишь в том случае, когда это способствует понимаю сути и установлению обстоятельств по существу дела". Решение уже прокомментировал Германский совет прессы. Там приветствовали тот факт, что СМИ будут в полной мере информированы о резонансных преступлениях. В то же время спикер Совета Фолькер Штеннай уточнил: редакции изданий будут дальше самостоятельно решать, доводить ли эту информацию до читателя.

Как отмечает издание, в немецких землях нет единой практики. Так, полиция земли Шлезвиг-Гольштейн раскрывает национальность подозреваемых в совершении преступлений, только если этого требует "взаимосвязь фактов". "Такой подход себя оправдал", - признали в местном МВД. В Тюрингии в правоохранительных органах нет никакой разнарядки о том, чтобы сообщать журналистам национальную принадлежность нарушителей закона. Нет подобного нововведения и в планах. Каждый полицейский самостоятельно решает в каждом конкретном случае, имеют ли эти данные отношение к сути дела. Европейский опыт в этом вопросе тоже нельзя назвать универсальным. Так, полиция Цюриха два года назад приняла принципиальное решение не раскрывать национальность преступников "во избежание разжигания ксенофобских настроений".