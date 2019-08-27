Новости

Сбербанк задумался над развитием бренда "Сбер" 19:42
Республика Сербская примет участие в работе МАКС-2019 19:17
Путин заявил о соблюдении графика "Турецкого потока" 19:06
Российскую "дочку" Samsung оштрафовали за координацию цен в торговой сети 18:55
На Урале восстановили железную дорогу, разрушенную "диверсантами" 18:53
Путин заявил о либерализации визового режима с Турцией 18:48
Полиция на западе Германии начнет раскрывать национальность преступников 18:47
В США умерла работавшая с Мишель Обамой дизайнер Изабель Толедо 18:28
В аэропорту Мюнхена объявили тревогу из-за транзитного пассажира 18:10
Белорусский силач победил на турнире в Тамбовской области 18:00
Умерла актриса из "Солдатов" и "Домашнего ареста" Людмила Мальцева 17:57
Турпоток между РФ и Абхазией вырос до 10 тысяч машин в сутки 17:49
Губернатор Подмосковья прокомментировал тарифы на МЦД 17:47
Собянин повысил с 1 сентября минимальную пенсию в Москве 17:37
Школьники Таймыра стали юнармейцами на боевом корабле Северного флота 17:21
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме 17:18
Мэрия обжаловала решение суда по митингу оппозиции 31 августа 17:14
Владимир Путин похвалил экипаж МКС 17:09
Путин заявил о новой поставке Турции С-400 17:02
Вышел трейлер "Бледной синей точки" - с Натали Портман в космосе 16:55
В России число больных сахарным диабетом выросло на 23 процента 16:50
В Оренбурге на улице обнаружили тело ребенка 16:44
Путин угостил Эрдогана мороженым 16:32
Эксперт назвал профессии, которым грозит исчезновение 16:27
В Беларуси подготовлен план развития отстающих регионов 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
27.08.2019 18:47
Рубрика: В мире

Полиция на западе Германии начнет раскрывать национальность преступников

Текст: Екатерина Забродина

Отныне полиция западногерманской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия не будет придерживаться подхода, согласно которому "у преступников нет национальности". Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, министр внутренних дел этой земли Герберт Ройль (он представляет правящий Христианско-демократический союз) объявил о пересмотре некоторых принципов работы пресс-службы местного правоохранительного ведомства. Отныне в релизах для СМИ "будет указываться национальность всех подозреваемых преступников, если она вне всяких сомнений установлена".

В аэропорту Мюнхена объявили тревогу из-за транзитного пассажира

"С самого начала, едва вступив в эту должность, я выступал за прозрачность. Мы будем указывать национальности всех подозреваемых, которые сможем выяснить, - разумеется, в том числе и немецких подозреваемых. Я твердо убежден, что эта прозрачность станет лучшим противоядием против политических манипуляций", - заявил господин Ройль, выступая в Дюссельдорфе. До сих пор для местных полицейских действовала инструкция, согласно которой "принадлежность к меньшинствам (национальным - прим. "РГ") должна указываться в сообщениях для внутреннего пользования и для внешней аудитории лишь в том случае, когда это способствует понимаю сути и установлению обстоятельств по существу дела". Решение уже прокомментировал Германский совет прессы. Там приветствовали тот факт, что СМИ будут в полной мере информированы о резонансных преступлениях. В то же время спикер Совета Фолькер Штеннай уточнил: редакции изданий будут дальше самостоятельно решать, доводить ли эту информацию до читателя.

В Берлине туристам предлагают убирать мусор

Как отмечает издание, в немецких землях нет единой практики. Так, полиция земли Шлезвиг-Гольштейн раскрывает национальность подозреваемых в совершении преступлений, только если этого требует "взаимосвязь фактов". "Такой подход себя оправдал", - признали в местном МВД. В Тюрингии в правоохранительных органах нет никакой разнарядки о том, чтобы сообщать журналистам национальную принадлежность нарушителей закона. Нет подобного нововведения и в планах. Каждый полицейский самостоятельно решает в каждом конкретном случае, имеют ли эти данные отношение к сути дела. Европейский опыт в этом вопросе тоже нельзя назвать универсальным. Так, полиция Цюриха два года назад приняла принципиальное решение не раскрывать национальность преступников "во избежание разжигания ксенофобских настроений".

В мире Европа Германия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Путин заявил о соблюдении графика "Турецкого потока"
Собянин повысил с 1 сентября минимальную пенсию в Москве
Пушков дал совет сенатору США по поводу получения визы в Россию
СМИ: Зеленский определился с кандидатурой нового премьера Украины