Посольство РФ опровергло слова сенатора США об отказе в выдаче визы

Американский сенатор Рон Джонсон не обращался в посольство РФ в Вашингтоне и не информировал о намерении посетить Россию. Такую информацию распространила в понедельник пресс-служба российской дипмиссии в ответ на заявление Джонсона о том, что правительство РФ отказало ему в выдаче визы.

По мнению российских дипломатов, безосновательность обвинений сенатора в адрес России не оставляет сомнений, что он настроен на конфронтацию. В привычной для этого политика русофобской манере он искажает внешнюю политику России и допускает грубые выпады, отмечается в сообщении посольства.

Ранее Джонсон заявил, что планировал посетить Россию в составе двухпартийной делегации конгресса США и провести переговоры с российскими чиновниками, американскими бизнесменами и организациями гражданского общества, однако ему якобы было оказано в визе.

Рон Джонсон - сенатор-республиканец от штата Висконсин, председатель подкомитета по сотрудничеству в сфере европейской и региональной безопасности. Является сторонником антироссийских санкций.