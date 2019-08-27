Президенты Франции и Бразилии перешли на личности

В последний день G7 в Биаррице на пресс-конференции, посвященной проблемам Амазонии, французский президент Эмманюэль Макрон нелицеприятно высказался в адрес бразильского коллеги Жаира Болсонару. Он пожелал народу этой латиноамериканской страны главу государства, который "будет на высоте своих обязанностей". При этом Макрон высказал сожаление в связи с неуважительными комментариями в адрес его супруги Брижит, что появились в соцсетях.

Откровенно говоря, такая реакция хозяина Елисейского дворца в принципе понятна. Дело в том, что один из подписчиков Болсонару в Facebook оставил на его официальной странице комментарий, где сравнил внешность 66-летней Брижит Макрон с 37-летней женой бразильского президента Мишель. Причем разместил фотоколлаж с двумя супружескими парами, соответствующим образом подобрав снимки с надписью: "Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару". И, не удержавшись, добавил, что Макрон "просто ему завидует".

Точкой отсчета конфликта стала запись Макрона, сделанная им в Twitter за два дня до G7

Думается, что этот более чем сомнительный выпад не привлек к себе внимание, если бы на официальном аккаунте Болсонару не появилась следующая запись: "Не унижайте парня, ха-ха-ха". При этом в пресс-службе президента Бразилии отказались пояснять, принадлежат ли эти слова Болсонару или кому-либо из его помощников.

Напомним, что точкой отсчета нарастающего конфликта стала запись Эмманюэля Макрона, сделанная им в Twitter за два дня до начала саммита "Группы семи" в Биаррице в связи с беспрецедентными пожарами, уничтожившими в Бразилии 1,86 миллиона гектаров лесов Амазонии. Он написал, что речь идет о "международном кризисе" и что на G7 "надо обсудить эту чрезвычайную ситуацию". Болсонару, которого, заметим, не пригласили на саммит, отреагировал на слова Макрона с латиноамериканским темпераментом. Он воспринял их как выпад в его адрес и вмешательство во внутренние дела Бразилии. Явно задетый за живое, Болсонару заявил, что обсуждение проблемы Амазонии без участия стран региона свидетельствует о "колониальном подходе, устаревшем в XXI веке".