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27.08.2019 12:08
Рубрика: Спорт

"ПСЖ" назвал "Барселоне" условия продажи Неймара

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Leo Correa Фото: AP Photo/Leo Correa
Фото: AP Photo/Leo Correa

Руководство клуба "Пари Сен-Жермен" озвучило условия, при которых продаст "Барселоне" бразильского нападающего Неймара.

Неймар наладил отношения с руководством "ПСЖ" и может остаться в клубе

Руководство "ПСЖ" заявило, что готово отдать Неймара в обмен на 100 миллионов евро и двух футболистов - нападающего Усмана Дембеле и защитника Нелсона Семеду, сообщает Le Parisien. Однако этот вариант теперь не устраивает каталонцев.

По мнению руководителей "Барселоны", Семеду стоит около 100 млн евро и его из этой сделки необходимо исключить. Поэтому "Барса" предлагает "ПСЖ" другой вариант - аренду Неймара на год с последующим выкупом за 170 млн евро. При этом каталонцы категорически против пункта об обязательном выкупе игрока, учитывая многочисленные травмы Неймара. Также боссы "Барселоны" хотят отдать парижанам Дембеле, который своим поведением уже не раз выводил из себя руководство клуба.

Фото: REUTERS/Nacho Doce
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По данным СМИ, в "Барселоне" без особого оптимизма ожидают итогов переговоров. Там уверены, что договориться не получится, тем более, что отдавать Семеду каталонцы точно не будет.

Неймар выступал в "Барселоне" с 2013 по 2017 год. Затем представители футболиста выкупили его контракт у "Барселоны" за 222 миллиона евро, после чего он перешел в парижский клуб, с которым заключил соглашение до лета 2022 года.

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