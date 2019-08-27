Путин назвал авиасалон МАКС настоящим праздником

Выставка знакомит специалистов с передовыми отечественными достижениями в области гражданского, военного, транспортного самолетостроения и вертолетной индустрии, отметил глава государства. "И конечно, МАКС - это всегда большое, долгожданное событие для многочисленных любителей авиации. Яркие, впечатляющие выступления летчиков-испытателей и пилотажных групп превращают Авиасалон в настоящий, незабываемый праздник", - подчеркнул президент.

Новинки, представленные на выставке, "неоспоримо свидетельствуют о том, что авиакосмическая промышленность России уверенно развивается и, сохраняя лучшие традиции национальной конструкторской школы, смело внедряет современные технологии", - заявил Владимир Путин, добавив, что качество, надежность и безопасность продукции остается неизменными.

Глава государства убежден в успехе МАКСа, в том, что поможет повысить конкурентоспособности отрасли и осуществлять перспективные, амбициозные проекты.