Путин ответил на просьбу Эрдогана продать ему Су-57

Во время осмотра выставки авиасалона МАКС-2019 президент Турции заинтересовался новейшим истребителем пятого поколения Су-57.
"А он уже летает?" - спросил Реджеп Тайип Эрдоган. "Летает", - кивнул российский лидер.
Тогда турецкий президент спросил, можно ли его купить, на что Владимир Путин улыбнулся: "Можете купить".
Еще интерес турецкой делегации вызвали вертолеты санитарной авиации. "Нам на самом деле в России еще очень много нужно сделать для развития санитарной авиации, у нас целая программа создана", - заметил российский лидер.
Представители Турции попросили скидку на вертолет АНСАТ: он стоит 7 млн долларов, но оказалось, если партия будет большая, можно договориться.
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