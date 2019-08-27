Путин ответил на просьбу Эрдогана продать ему Су-57

"А он уже летает?" - спросил Реджеп Тайип Эрдоган. "Летает", - кивнул российский лидер.

Тогда турецкий президент спросил, можно ли его купить, на что Владимир Путин улыбнулся: "Можете купить".

Еще интерес турецкой делегации вызвали вертолеты санитарной авиации. "Нам на самом деле в России еще очень много нужно сделать для развития санитарной авиации, у нас целая программа создана", - заметил российский лидер.

Представители Турции попросили скидку на вертолет АНСАТ: он стоит 7 млн долларов, но оказалось, если партия будет большая, можно договориться.