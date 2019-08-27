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27.08.2019 16:32
Рубрика: Власть

Путин угостил Эрдогана мороженым

Текст: Кира Латухина (Жуковский)

Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019".

Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское. "А мне в стаканчике", - предпочел кубанский бренд Владимир Путин.

Фото: iStock
Из Крыма в Китай отправлена первая партия мороженого

"Шоколадное или сливочное?" - уточнила девушка. "И то, и другое", - улыбнулся российский лидер и достал пятитысячную банкноту из пачки.

Стаканчик стоил 70 рублей. "За меня заплатите?" - видимо, не нашел российских денег Эрдоган. Путин не отказался: "Вы же гость". "Двести десять", - посчитала девушка.

Сдачу президент предложил отдать главе Минпромторга Денису Мантурову - "на развитие авиации". Впрочем, деньги так и остались на прилавке и глава государства щедро предложил угостить на них всех желающих. Сладким лакомством угостились и министр обороны Сергей Шойгу, и Мантуров, а потом и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Эрдогана несколько удивила форма мороженого. "Нет у вас ложки?" - недоумевал он. Ложки не оказалось, и турецкому лидеру пришлось обойтись без нее.

Власть Работа власти Президент Российско-турецкие отношения
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