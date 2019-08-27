Путин заявил о либерализации визового режима с Турцией

С августа граждане России и Турции со служебными, специальными паспортами, а также профессиональные водители пересекают границу без виз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Последовательно ведется работа по либерализации визового режима между Россией и Турцией", - констатировал Путин. "С августа обладатели служебных и специальных паспортов, а также профессиональные водители наших стран, пересекают границу на безвизовой основе", - заметил он.

В прошлом году на турецких курортах отдохнули 6 млн туристов из России. "Мы ценим внимание, которое турецкие власти уделяют безопасности и комфортному пребыванию в их стране россиян", - сказал Путин.