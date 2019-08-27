Гимн столицы на фестивале "Спасская башня" исполнили 872 участника "Московского долголетия"

На Красную площадь, где в эти дни проходит международный фестиваль "Спасская башня", впервые вышли участники проекта "Московское долголетие" - 872 ветерана, которые исполнили гимн Москвы.

Так выглядел на Красной площади сводный хор из 11 хоров - по одному от каждого округа столицы. Послушать, как они поютомые песни, на трибунах собрались почти 7,5 тысячи пожилых москвичей. Вместе с исполнителями они установили мировой рекорд, который в Книге великих достижений России зарегистрирован так: "Самое массовое исполнение гимна Москвы участниками хора старшего поколения".

Среди вокалистов "55 плюс" нет профессиональных музыкантов, это инженеры, учителя, врачи. В рамках проекта "Московское долголетие" они стали настоящими артистами. Вчера им помогали исполнить гимн Москвы Анита Цой, Сергей Шеремет и Дина Гарипова. Зафиксировал рекорд гендиректор Международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Владислав Копылов, вручив подтверждающий сертификат главе департамента труда и социальной защиты населения Владимиру Петросяну.

"Впервые за 12 лет "Спасская башня" принимает у себя представителей старшего поколения, ветеранов нашей столицы - активных участников программы "Московское долголетие". Этой программой охвачены уже свыше 200 тысяч пенсионеров, из которых 160 тысяч - самые активные и посещают все занятия", - отметил Петросян.

Практически всем коллективам, выступившим на Красной площади, лишь чуть более года, как и самому проекту. К примеру, открыл гала-концерт хор Западного административного округа. Начинался он с двух десятков человек, а сейчас в нем уже 82 москвича. Самому старшему - 87 лет, а самому молодому - 55 лет.