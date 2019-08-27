Лидеры России и Турции открыли авиакосмический салон и обсудили ситуацию в Сирии

Президенты России и Турции посетили Международный авиационно-космический салон МАКС-2019. Оба лидера выступили на церемонии открытия, осмотрели выставку, угостились мороженым, вышли на связь с МКС, а также провели переговоры, на которых обсудили ситуацию в Сирии и вопросы стратегической безопасности. Кроме того, эта встреча может иметь и другое перспективное продолжение - Тайип Эрдоган выразил желание купить истребитель пятого поколения Су-57.

Флагман отрасли: новые возможности сотрудничества

Такого на МАКСе еще не было - самолеты глав государств приземлились прямо на площадке авиасалона. Первым делом президенты двух стран выступили на церемонии открытия. Россия остается в числе мировых флагманов авиакосмической отрасли, заявил Владимир Путин и выразил уверенность, что всех зарубежных партнеров и, конечно, турецких друзей, заинтересуют достижения российского авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил России. "Это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества", - убежден он. "Мы глубоко ценим международное внимание к российскому авиасалону, видим в этом признание высокого интеллектуального, научно-технического и экспортного потенциала нашей страны, ее уникальных традиций самолетостроения, которые позволяют России оставаться в числе мировых флагманов авиакосмической отрасли", - отметил Путин.

"Мы понимаем, что перспективы авиастроения во многом зависят от широкой международной кооперации, от тесной интеграции разработок наших конструкторов, ученых, эффективного использования производственных мощностей, - продолжил российский лидер. - Заинтересованы в том, чтобы МАКС укреплял свои позиции авторитетной площадки делового общения, обмена идеями и заключения взаимовыгодных контрактов".

"Здесь традиционно можно будет ознакомиться с продукцией ведущих авиационных предприятий разных стран мира", - заявил Путин и особо отметил участие КНР - партнера авиасалона. Среди инноваций МАКСа этого года - разработки для беспилотных комплексов, для малой и деловой авиации, а также прорывные проекты в сфере гражданского авиастроения (магистральный самолет МС-21, вертолеты Ми-38 и Ка-62). Отметил российский лидер и уникальную историческую экспозицию легендарных советских самолетов, и зрелищную летную программу, выступления пилотажных групп и демонстрационные полеты новейшей техники.

В свою очередь, Эрдоган пригласил Путина, а также "весь российский народ", на технологический фестиваль в Стамбуле в сентябре. Под лозунгом "Будущее на небесах" в Турции многое сделано для развития авиационной сферы, заявил он. В частности, турецкий лидер рассказал о строительстве аэропорта в Стамбуле, который позволит принимать 200 млн пассажиров ежегодно.

На земле, в небе и в космосе

Лидеры России и Турции осмотрели и новейший российский истребитель Су-57. К ним присоединились и министры обороны. Ознакомились и с другой техникой - истребитель Су-35, средний вертолет Ка-62 и тяжелый вертолет Ми-38. Путин рассказал Эрдогану про самолет-амфибию Бе-200. Кроме того, президенты поднялись на борт гражданского лайнера МС-21.

Мы заинтересованы в том, чтобы МАКС укреплял свои позиции авторитетной площадки делового общения, обмена идеями и заключения взаимовыгодных контрактов

Какой авиасалон без летной программы. В этой "части" главам государств также были представлены новинки - опытный образец среднемагистрального самолета МС-21-300, первый серийный вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности, опять же истребитель пятого поколения Су-57. Им-то и заинтересовался Эрдоган. "А он уже летает?" - спросил он. "Летает", - ответил российский лидер. Тогда президент Турции спросил, можно ли его приобрести, на что Путин с улыбкой заметил: "Можете купить". "Чуть попозже", - добавил глава минпромторга Денис Мантуров.

Еще интерес турецкой делегации вызвали вертолеты санитарной авиации. "Нам на самом деле в России еще очень много нужно сделать для развития санитарной авиации, у нас целая программа создана", - заметил российский лидер. Представители Турции попросили скидку на вертолет "Ансат": он стоит 7 млн долларов, но, как выяснилось, если партия будет большая, то можно договориться.

Лидеры зашли и в павильон "Роскосмоса", где глава госкорпорации Дмитрий Рогозин предложил отправить на МКС турецкого астронавта к юбилею республики. "Центр подготовки космонавтов готов к этой работе", - заверил он. "Мы присоединимся к вашей священной работе, так скажем. Еще раз хочу выразить благодарность от всей своей нации. Большое вам спасибо за проделанную работу", - сказал Эрдоган.

Дальше был телемост с космонавтами. Путин высоко оценил действия членов экипажа МКС в ситуации со стыковкой "Союз МС-14". "Ситуация в чем-то была и нештатной, но, как обычно для наших космонавтов, вы блестяще справились с этой работой", - похвалил он. "Надеюсь, что все пойдет дальше, как у нас говорят в России, как по маслу, но все это движение "как по маслу" зависит от высокого уровня профессионализма таких высококлассных специалистов, как вы", - сказал российский президент, также добавив, что прибывший на МКС робот "Федор" поможет экипажу. Успешного завершения миссии пожелал космонавтам Эрдоган.

Сохраняя традиции: мороженое дружбы

На МАКСе Владимир Путин не изменил своей традиции - каждый раз на авиасалоне российский лидер пробует мороженое. В этот раз, естественно, Путин угостил и турецкого коллегу. Эрдоган выбрал ванильное, вологодское. "А мне в стаканчике", - предпочел кубанский бренд президент России. "Шоколадное или сливочное?" - уточнила девушка. "И то, и другое", - ответил Путин и расплатился пятитысячной купюрой. Стаканчик стоил 70 рублей. "За меня заплатите?" - спросил Эрдоган. Путин не отказался: "Вы же гость". "Двести десять", - посчитала девушка.

Среди инноваций МАКСа этого года - разработки для беспилотных комплексов, для малой и деловой авиации, а также прорывные проекты в сфере гражданского авиастроения

Сдачу президент предложил отдать главе минпромторга Денису Мантурову - "на развитие авиации". Впрочем, деньги так и остались на прилавке и глава государства щедро предложил угостить на них всех желающих. Лакомство отведали и министр обороны Сергей Шойгу, и Мантуров, а потом и Рогозин. Кстати, Эрдогана несколько удивила форма мороженого. "Нет у вас ложки?" - недоумевал он. Ложки не оказалось, и турецкому лидеру пришлось обойтись без нее.

Повестка переговоров: сотрудничество в ВТС и ситуация в Сирии

От неформального общения лидеры перешли к официальной части. На переговорах Владимир Путин сообщил, что еще одна поставка российских комплексов С-400 по контракту с Анкарой прошла с утра. "Мы знаем о ваших планах высокотехнологичного развития экономики Турции. Мы, конечно, могли бы объединять свои усилия по тем направлениям, где наши компетенции наиболее сильны и востребованы", - заявил президент России. Представленные турецкой делегации продукты военного и гражданского назначения показывают возможности по сотрудничеству в аэрокосмической сфере, подчеркнул он. Владимир Путин предложил обсудить двусторонние отношения и перспективы взаимодействия, "в том числе и по вопросам чувствительного характера региональной повестки". Как ранее говорили в Кремле, речь в том числе о ситуации в сирийском Идлибе.

Эрдоган назвал Путина "дорогим другом" и поблагодарил Путина за то, что делегации удалось увидеть полеты новейшей авиатехники, в частности Су-57. "Шаги, которые вы проделали в космической сфере, всем известны", - также оценил он.